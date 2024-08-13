За інформацією журналістів The Wall Street Journal, наступ українських військових у Курській області почався настільки раптово і несподівано, що російські солдати на кордоні змушені були у паніці тікати.

Що відомо про блискавичний початок наступу ЗСУ на Курщині

Зазначається, що наступальна операція розпочалась о третій годині ночі і найсерйознішою перешкодою виявились низки бетонних пірамід, які мали стати назаваді просуванню танків.

Українські військові швидко знищили одну з них кількома танковими вистрілами, а потім проїхали через утворену щілину.

При цьому російські солдати-строковики на кордоні або масово втекли, або ж здались у полон.

За два з половиною роки Росія не побудувала жодної лінії оборони, - розповідає 33-річний командир українського взводу із позивним "Яник". Поширити

За кілька днів українським військовим вдалось захопити десятки сіл.

Військові ЗСУ

Наступ виявився шоком для російського суспільства і влади і підняв моральний дух українським військовим.

Військові та аналітики почали задаватись питанням, наскільки стійкою є перевага Росії в живій силі та озброєнні на більшій частині решти лінії фронту.

Наразі окупаційна армія РФ щосили намагається стримувати просування ЗСУ у Курській області.

Але деякі українські солдати, які чекали на приєднання до бою з Сум, сказали, що їх вивели з уже розбитих підрозділів на східному фронті.

Це свідчить про те, що Київ уже зіткнувся з проблемами пошуку свіжих військ, щоб зберегти імпульс.

Тим не менш, кадри українських солдатів, які прориваються на російську територію та зривають прапори з сільських рад, підняли моральний дух серед армії Києва та збентежили правителя Росії Володимира Путіна.

Зазначається, що у понеділок "Яник" перебував у селі поблизу російського кордону, готуючись їхати до контрольованого Україною міста Суджа.

На відео, які він опублікував у мережі зі своїх походів у Росію, видно, як військовий їде темними безлюдними дорогами, зупиняючись, щоб взяти знаки завойованих сіл як трофеї.

Тепер ми будемо тусуватись на вашій землі, як ви на нашій, - каже військовий. Поширити

Що Україні слід робити для закріплення успіхів наступу у Курській області

Автори матеріалу підкреслюють, що динаміка наступу нагадує звільнення українськими військовими Харківської області у 2022 році.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, щонайменше 1 тис кв км території у Курській області тепер перебуває під контролем українських військових.

Під час візиту до Києва в понеділок сенатор Ліндсі Грем назвав вторгнення "геніальним" і "сміливим", закликавши адміністрацію Байдена надати Україні більше зброї.

Прориваючи кордон, Київ прагне відволікти ресурси Москви від інших ділянок лінії фронту, де українські сили перебувають під сильним тиском. Але відкриття нового фронту ризикує ще більше розтягнути українські сили, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Між тим на Донеччині, як підкреслюють автори матеріалу злочинна армія РФ продовжує просуватись до Покровська, який слугує ключовим матеріально-технічним центром для ЗСУ в регіоні.

Остаточні плани України незрозумілі. Але незалежно від того, чи намагатиметься Київ розширити своє вторгнення чи зберегти те, що він уже має, він зіткнеться з компромісами. Потреби в живій силі, спорядженні та матеріально-технічному забезпеченні для спроби підтримати вторгнення, а потім утримати захоплену територію, будуть значними, особливо через подовження ліній постачання, - зазначає старший викладач міжнародної безпеки в Університеті Ексетера у Великобританії Девід Благден. Поширити

За словами двох українських військових, які чекали наказу щодо приєднання до бойових дій у Курській області, вони щойно прибули з передової в районі Покровська, де російські окупанти чинять шалений тиск на позиції ЗСУ.

Інший військовий сказав, що був здивований, дізнавшись, що його перекидають у Сумську область, оскільки в його підрозділі було настільки мало людей, що піхота провела в окопі 45 днів. Це було у Часовому Яру.

У Курську, за його словами, більша концентрація військ, українські сили просуваються далі.

Порівняно зі сходом, небо менш насичене безпілотниками, що робить практично неможливим приховати рух.

Однак його підрозділ стикається з деякими проблемами. Його автоматичний гранатомет радянської розробки виявився непридатним для боїв.

Заступник командира загону, який бере участь у наступі, повідомив, що його підрозділ відправили туди близько двох місяців тому, але він дізнався про Курську операцію незадовго до її початку.