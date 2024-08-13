За інформацією журналістів The Wall Street Journal, наступ українських військових у Курській області почався настільки раптово і несподівано, що російські солдати на кордоні змушені були у паніці тікати.
Головні тези:
- Блискавичний наступ українських військових на Курщині призвів до масової паніки серед російських солдат на кордоні.
- Обстановка у Курській області нагадує звільнення Харківської області у 2022 році за допомогою геніальної тактики та загального підтримки.
- Українські війська захопили значну територію у Курській області, проте стикаються із складнощами у пошуку свіжих військ для підтримки успішного наступу.
- Україна прагне відволікти російські ресурси від інших ділянок фронту шляхом відкриття нового фронту на Курщині, що може розтягнути її військові сили.
- Проведення вторгнення вимагатиме значних зусиль в матеріально-технічному забезпеченні та підтримці ліній постачання для збереження досягнутих успіхів на фронті.
Що відомо про блискавичний початок наступу ЗСУ на Курщині
Зазначається, що наступальна операція розпочалась о третій годині ночі і найсерйознішою перешкодою виявились низки бетонних пірамід, які мали стати назаваді просуванню танків.
Українські військові швидко знищили одну з них кількома танковими вистрілами, а потім проїхали через утворену щілину.
При цьому російські солдати-строковики на кордоні або масово втекли, або ж здались у полон.
За кілька днів українським військовим вдалось захопити десятки сіл.
Наступ виявився шоком для російського суспільства і влади і підняв моральний дух українським військовим.
Військові та аналітики почали задаватись питанням, наскільки стійкою є перевага Росії в живій силі та озброєнні на більшій частині решти лінії фронту.
Наразі окупаційна армія РФ щосили намагається стримувати просування ЗСУ у Курській області.
Але деякі українські солдати, які чекали на приєднання до бою з Сум, сказали, що їх вивели з уже розбитих підрозділів на східному фронті.
Це свідчить про те, що Київ уже зіткнувся з проблемами пошуку свіжих військ, щоб зберегти імпульс.
Тим не менш, кадри українських солдатів, які прориваються на російську територію та зривають прапори з сільських рад, підняли моральний дух серед армії Києва та збентежили правителя Росії Володимира Путіна.
Зазначається, що у понеділок "Яник" перебував у селі поблизу російського кордону, готуючись їхати до контрольованого Україною міста Суджа.
На відео, які він опублікував у мережі зі своїх походів у Росію, видно, як військовий їде темними безлюдними дорогами, зупиняючись, щоб взяти знаки завойованих сіл як трофеї.
Що Україні слід робити для закріплення успіхів наступу у Курській області
Автори матеріалу підкреслюють, що динаміка наступу нагадує звільнення українськими військовими Харківської області у 2022 році.
За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, щонайменше 1 тис кв км території у Курській області тепер перебуває під контролем українських військових.
Під час візиту до Києва в понеділок сенатор Ліндсі Грем назвав вторгнення "геніальним" і "сміливим", закликавши адміністрацію Байдена надати Україні більше зброї.
Між тим на Донеччині, як підкреслюють автори матеріалу злочинна армія РФ продовжує просуватись до Покровська, який слугує ключовим матеріально-технічним центром для ЗСУ в регіоні.
За словами двох українських військових, які чекали наказу щодо приєднання до бойових дій у Курській області, вони щойно прибули з передової в районі Покровська, де російські окупанти чинять шалений тиск на позиції ЗСУ.
Інший військовий сказав, що був здивований, дізнавшись, що його перекидають у Сумську область, оскільки в його підрозділі було настільки мало людей, що піхота провела в окопі 45 днів. Це було у Часовому Яру.
У Курську, за його словами, більша концентрація військ, українські сили просуваються далі.
Порівняно зі сходом, небо менш насичене безпілотниками, що робить практично неможливим приховати рух.
Однак його підрозділ стикається з деякими проблемами. Його автоматичний гранатомет радянської розробки виявився непридатним для боїв.
Заступник командира загону, який бере участь у наступі, повідомив, що його підрозділ відправили туди близько двох місяців тому, але він дізнався про Курську операцію незадовго до її початку.
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