По информации журналистов The Wall Street Journal, наступление украинских военных в Курской области началось настолько внезапно и неожиданно, что российские солдаты на границе вынуждены были в панике бежать.
Главные тезисы
- Молниеносное наступление украинских военных на Курщине вызвало панику среди российских солдат на границе.
- Украина стремится отвлечь российские ресурсы от других участков фронта открытием нового фронта на Курщине.
- Динамика наступления напоминает освобождение украинскими военными Харьковской области в 2022 году.
- Оккупационная армия РФ изо всех сил пытается сдерживать продвижение ВСУ в Курской области.
- Украине предстоит столкнуться с компромиссами в попытке удержать захваченную территорию и обеспечить ее материально-техническое обеспечение.
Что известно о молниеносном начале наступления ВСУ на Курщине
Отмечается, что наступательная операция началась в три часа ночи и самым серьезным препятствием оказались ряды бетонных пирамид, которые должны были помешать продвижению танков.
Украинские военные быстро уничтожили одну из них несколькими танковыми выстрелами, а затем проехали через образовавшуюся щель.
При этом русские солдаты-срочники на границе либо массово сбежали, либо сдались в плен.
Через несколько дней украинским военным удалось захватить десятки сел.
Наступление оказалось шоком для российского общества и власти и подняло моральный дух украинским военным.
Военные и аналитики начали задаваться вопросом, насколько устойчиво преимущество России в живой силе и вооружении на большей части остальной линии фронта.
В настоящее время оккупационная армия РФ изо всех сил пытается сдерживать продвижение ВСУ в Курской области.
Но некоторые украинские солдаты, ожидавшие присоединения к бою с Сумами, сказали, что их вывели из уже разбитых подразделений на восточном фронте.
Это свидетельствует о том, что Киев уже столкнулся с проблемами поиска новых войск, чтобы сохранить импульс.
Тем не менее кадры украинских солдат, которые прорываются на российскую территорию и срывают флаги с сельских советов, подняли моральный дух среди армии Киева и смутили правителя России Владимира Путина.
Отмечается, что в понедельник "Яник" находился в селе близ российской границы, готовясь ехать в контролируемый Украиной город Суджа.
На видео, которые он опубликовал в сети из своих походов в Россию, видно, как военный едет по темным безлюдным дорогам, останавливаясь, чтобы взять знаки завоеванных сел как трофеи.
Что Украине следует делать для закрепления успехов наступления в Курской области
Авторы материала подчеркивают, что динамика наступления напоминает увольнение украинскими военными Харьковской области в 2022 году.
По словам главкома ВСУ Александра Сырского, не менее 1 тыс. кв км территории в Курской области теперь находится под контролем украинских военных.
Во время визита в Киев в понедельник сенатор Линдси Грэм назвал вторжение "гениальным" и "смелом", призвав администрацию Байдена предоставить Украине больше оружия.
Между тем в Донецкой области, как подчеркивают авторы материала, преступная армия РФ продолжает продвигаться в Покровск, который служит ключевым материально-техническим центром для ВСУ в регионе.
По словам двух украинских военных, ожидавших приказа о присоединении к боевым действиям в Курской области, они только что прибыли из передовой в районе Покровска, где российские оккупанты оказывают яростное давление на позиции ВСУ.
Другой военный сказал, что был удивлен, узнав, что его опрокидывают в Сумскую область, поскольку в его подразделении было настолько мало людей, что пехота провела в окопе 45 дней. Это было во Временном Яру.
В Курске, по его словам, больше концентрация войск, украинские силы продвигаются дальше.
По сравнению с восходом небо менее насыщено беспилотниками, что делает практически невозможным скрыть движение.
Однако его подразделение сталкивается с некоторыми проблемами. Его автоматический гранатомет советской разработки оказался неприменимым для боев.
Заместитель командира отряда, принимающего участие в наступлении, сообщил, что его подразделение отправили туда около двух месяцев назад, но он узнал о Курской операции незадолго до ее начала.
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