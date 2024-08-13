По информации журналистов The Wall Street Journal, наступление украинских военных в Курской области началось настолько внезапно и неожиданно, что российские солдаты на границе вынуждены были в панике бежать.

Что известно о молниеносном начале наступления ВСУ на Курщине

Отмечается, что наступательная операция началась в три часа ночи и самым серьезным препятствием оказались ряды бетонных пирамид, которые должны были помешать продвижению танков.

Украинские военные быстро уничтожили одну из них несколькими танковыми выстрелами, а затем проехали через образовавшуюся щель.

При этом русские солдаты-срочники на границе либо массово сбежали, либо сдались в плен.

За два с половиной года Россия не построила ни одной линии обороны, – рассказывает 33-летний командир украинского взвода с позывным "Яник". Поделиться

Через несколько дней украинским военным удалось захватить десятки сел.

Военные ВСУ

Наступление оказалось шоком для российского общества и власти и подняло моральный дух украинским военным.

Военные и аналитики начали задаваться вопросом, насколько устойчиво преимущество России в живой силе и вооружении на большей части остальной линии фронта.

В настоящее время оккупационная армия РФ изо всех сил пытается сдерживать продвижение ВСУ в Курской области.

Но некоторые украинские солдаты, ожидавшие присоединения к бою с Сумами, сказали, что их вывели из уже разбитых подразделений на восточном фронте.

Это свидетельствует о том, что Киев уже столкнулся с проблемами поиска новых войск, чтобы сохранить импульс.

Тем не менее кадры украинских солдат, которые прорываются на российскую территорию и срывают флаги с сельских советов, подняли моральный дух среди армии Киева и смутили правителя России Владимира Путина.

Отмечается, что в понедельник "Яник" находился в селе близ российской границы, готовясь ехать в контролируемый Украиной город Суджа.

На видео, которые он опубликовал в сети из своих походов в Россию, видно, как военный едет по темным безлюдным дорогам, останавливаясь, чтобы взять знаки завоеванных сел как трофеи.

Теперь мы будем тусоваться на вашей земле, как вы на нашей, – говорит военный. Поделиться

Что Украине следует делать для закрепления успехов наступления в Курской области

Авторы материала подчеркивают, что динамика наступления напоминает увольнение украинскими военными Харьковской области в 2022 году.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, не менее 1 тыс. кв км территории в Курской области теперь находится под контролем украинских военных.

Во время визита в Киев в понедельник сенатор Линдси Грэм назвал вторжение "гениальным" и "смелом", призвав администрацию Байдена предоставить Украине больше оружия.

Прорывая границу, Киев стремится отвлечь ресурсы Москвы от других участков линии фронта, где украинские силы находятся под сильным давлением. Но открытие нового фронта рискует еще больше растянуть украинские силы, говорится в материале издания. Поделиться

Между тем в Донецкой области, как подчеркивают авторы материала, преступная армия РФ продолжает продвигаться в Покровск, который служит ключевым материально-техническим центром для ВСУ в регионе.

Окончательные планы Украины неясны. Но независимо от того, будет ли Киев пытаться расширить свое вторжение или сохранить то, что он уже имеет, он столкнется с компромиссами. Потребности в живой силе, снаряжении и материально-техническом обеспечении для попытки поддержать вторжение, а затем удержать захваченную территорию, будут значительными, особенно из-за продления линий снабжения, отмечает старший преподаватель международной безопасности в Университете Эксетера в Великобритании Дэвид Благден. Поделиться

По словам двух украинских военных, ожидавших приказа о присоединении к боевым действиям в Курской области, они только что прибыли из передовой в районе Покровска, где российские оккупанты оказывают яростное давление на позиции ВСУ.

Другой военный сказал, что был удивлен, узнав, что его опрокидывают в Сумскую область, поскольку в его подразделении было настолько мало людей, что пехота провела в окопе 45 дней. Это было во Временном Яру.

В Курске, по его словам, больше концентрация войск, украинские силы продвигаются дальше.

По сравнению с восходом небо менее насыщено беспилотниками, что делает практически невозможным скрыть движение.

Однако его подразделение сталкивается с некоторыми проблемами. Его автоматический гранатомет советской разработки оказался неприменимым для боев.

Заместитель командира отряда, принимающего участие в наступлении, сообщил, что его подразделение отправили туда около двух месяцев назад, но он узнал о Курской операции незадолго до ее начала.