Как отмечают аналитики немецкого издания Bild, бронетехнику ВСУ заметили в районе села Гирьи, в 22 км к юго-востоку от города Суджа в Курской области.
Главные тезисы
- Бронетехника ВСУ продвинулась на более два десятка километров в Курской области, вызвав панику и хаос среди российских военных.
- Украинские войска ведут успешное контрнаступление, задействуя тысячи военных в операции по дестабилизации кремлевского руководства.
- Цель операции в Курской области - рассредоточить позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России.
- Бронетехника ВСУ продолжает успешное контрнаступление в регионе, несмотря на попытки РФ остановить украинское наступление.
- Продвижение ВСУ в Курской области вызывает шок и страх среди российского руководства, вынужденного подключать резервы, чтобы сдержать украинские войска.
ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Курской области
Отмечается, что в этом районе лежит путь из Суджи на слободу Белая - райцентр Беловского района.
В воскресенье глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из райцентра, заявив, что ранее туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.
И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российским военным "удалось ситуацию стабилизировать, в настоящее время в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений".
Однако уже сегодня в Беловском районе объявлена эвакуация гражданских.
Атака ВСУ в Курской области шокировала Путина
В материале немецкого издания отмечается, что прорыв и успешное наступление украинских военных в Курской области повергло в шок преступное кремлевское руководство.
ВСУ в Курской области давят на подразделения российских окупантов с помощью дронов, ракет и артиллерии.
Преступная армия РФ вынуждена подключать резервы, однако даже после этого не может остановить стремительное наступление ВСУ.
Журналисты издания также отмечают, что наступление украинских военных вызвало хаос и панику в Курской области, которую не удается унять ни местные власти, ни центральное руководство в Москве.
Источник среди украинских силовиков раскрыл, что операция в Курской области преследует цель "дестабилизировать Россию".
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