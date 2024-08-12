Как отмечают аналитики немецкого издания Bild, бронетехнику ВСУ заметили в районе села Гирьи, в 22 км к юго-востоку от города Суджа в Курской области.

ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Курской области

Отмечается, что в этом районе лежит путь из Суджи на слободу Белая - райцентр Беловского района.

БТР-4 ВСУ в селе Горьи, в 22 км юго-восточнее Суджи Курской области. Непонятно, как он туда доехал, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что здесь многое возможно, особенно на фоне сообщений РФ о приближении украинцев к Белой вчера утром, - отмечает аналитик издания Юлиан Репке. Поделиться

В воскресенье глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из райцентра, заявив, что ранее туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Танк армии РФ

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российским военным "удалось ситуацию стабилизировать, в настоящее время в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений".

Однако уже сегодня в Беловском районе объявлена эвакуация гражданских.

Атака ВСУ в Курской области шокировала Путина

В материале немецкого издания отмечается, что прорыв и успешное наступление украинских военных в Курской области повергло в шок преступное кремлевское руководство.

ВСУ в Курской области давят на подразделения российских окупантов с помощью дронов, ракет и артиллерии.

Преступная армия РФ вынуждена подключать резервы, однако даже после этого не может остановить стремительное наступление ВСУ.

Журналисты издания также отмечают, что наступление украинских военных вызвало хаос и панику в Курской области, которую не удается унять ни местные власти, ни центральное руководство в Москве.

Источник среди украинских силовиков раскрыл, что операция в Курской области преследует цель "дестабилизировать Россию".