Бронетехника ВСУ продвинулась еще на более два десятка километров в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Бронетехника ВСУ продвинулась еще на более два десятка километров в Курской области

Военные ВСУ
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Источник:  Bild

Как отмечают аналитики немецкого издания Bild, бронетехнику ВСУ заметили в районе села Гирьи, в 22 км к юго-востоку от города Суджа в Курской области.

Главные тезисы

  • Бронетехника ВСУ продвинулась на более два десятка километров в Курской области, вызвав панику и хаос среди российских военных.
  • Украинские войска ведут успешное контрнаступление, задействуя тысячи военных в операции по дестабилизации кремлевского руководства.
  • Цель операции в Курской области - рассредоточить позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России.
  • Бронетехника ВСУ продолжает успешное контрнаступление в регионе, несмотря на попытки РФ остановить украинское наступление.
  • Продвижение ВСУ в Курской области вызывает шок и страх среди российского руководства, вынужденного подключать резервы, чтобы сдержать украинские войска.

ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Курской области

Отмечается, что в этом районе лежит путь из Суджи на слободу Белая - райцентр Беловского района.

БТР-4 ВСУ в селе Горьи, в 22 км юго-восточнее Суджи Курской области. Непонятно, как он туда доехал, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что здесь многое возможно, особенно на фоне сообщений РФ о приближении украинцев к Белой вчера утром, - отмечает аналитик издания Юлиан Репке.

В воскресенье глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из райцентра, заявив, что ранее туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Бронетехника ВСУ стремительно продвигается вглубь Курской области
Танк армии РФ

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российским военным "удалось ситуацию стабилизировать, в настоящее время в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений".

Однако уже сегодня в Беловском районе объявлена эвакуация гражданских.

Атака ВСУ в Курской области шокировала Путина

В материале немецкого издания отмечается, что прорыв и успешное наступление украинских военных в Курской области повергло в шок преступное кремлевское руководство.

ВСУ в Курской области давят на подразделения российских окупантов с помощью дронов, ракет и артиллерии.

Преступная армия РФ вынуждена подключать резервы, однако даже после этого не может остановить стремительное наступление ВСУ.

Журналисты издания также отмечают, что наступление украинских военных вызвало хаос и панику в Курской области, которую не удается унять ни местные власти, ни центральное руководство в Москве.

Источник среди украинских силовиков раскрыл, что операция в Курской области преследует цель "дестабилизировать Россию".

Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель – рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, - объясняет собеседник.

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