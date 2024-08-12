Бронетехніка ЗСУ просунулась ще на понад два десятки кілометрів на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Бронетехніка ЗСУ просунулась ще на понад два десятки кілометрів на Курщині

Військові ЗСУ
Джерело:  Bild

Як зазначають аналітики німецького видання Bild, бронетехніку ЗСУ помітили в районі села Гір'ї, за 22 км на південний схід від міста Суджа у Курській області. 

Головні тези:

  • Бронетехніка ЗСУ продовжує успішний контрнаступ у Курській області.
  • Українські війська тиснуть на підрозділи окупантів у Курській області, застосовуючи дрони, ракети та артилерію.
  • Просування ЗСУ викликає паніку та хаос у російській армії, яка навіть з резервами не може зупинити український наступ.
  • Мета операції у Курській області - дестабілізувати ситуацію в Росії, розосереджуючи позиції противника й завдаючи йому втрат.
  • Українські війська продовжують стрімкий наступ, задіяно тисячі військових у меті дестабілізувати кремлівське керівництво.

ЗСУ продовжують успішний контрнаступ у Курській області

Зазначається, що у цьому районі пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Білівського району.

БТР-4 ЗСУ в селі Гір'ї, за 22 км на південний схід від Суджи Курської області. Незрозуміло, як він туди доїхав, але рухався дорогою з Білої в напрямку Суджі. Тож тут багато що можливо, особливо на тлі повідомлень РФ про наближення українців до Білої вчора вранці, - зазначає аналітик видання Юліан Рьопке.

У неділю голова Біловського району Микола Волобуєв записав звернення з райцентру, заявивши, що раніше туди зайшла українська диверсійно-розвідувальна група.

Бронетехніка ЗСУ стрімко просувається вглиб Курської області
Танк армії РФ

Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомляв, що російським військовим "вдалося ситуацію стабілізувати, наразі в Біловському та Обоянському районах немає жодних бойових зіткнень".

Однак уже сьогодні в Біловському районі оголошено евакуацію цивільних.

Атака ЗСУ у Курській області шокувала Путіна

У матеріалі німецького видання зазначається, що прорив і успішний наступ українських військових у Курській області шокував злочинне кремлівське керівництво.

ЗСУ у Курській області тиснуть на підрозділи російських окупантів за допомогою дронів, ракет та артилерії.

Злочинна армія РФ змушена підключати резерви, однак навіть після цього не може зупинити стрімкий наступ ЗСУ.

Журналісти видання також зазначають, що наступ українських військових викликав хаос і паніку у Курській області, яку не вдається вгамувати ні місцевій владі, ні центральному керівництву у Москві.

Джерело серед українських силовиків розкрило, що операція в Курській області має на меті "дестабілізувати Росію".

Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета — розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, - пояснює співрозмовник.

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