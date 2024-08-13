По информации Генштаба ВСУ, почти половина из 80 боеприкосновений на фронте с начала суток произошли в районе Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Почти половина из них зафиксирована на Покровском направлении, говорится в сообщении Генштаба. Поделиться

Подчеркивается, что в Харьковской области враг провел 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанская.

10 вражеских атак украинские военные отразили, еще две продолжаются в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг наступательных действий не проводил.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты 6 раз пытались штурмовать позиции ВСУ возле Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак были отбиты украинскими военными, еще одна продолжается.

В направлении Северска зафиксировано 5 попыток вражеских атак в районах Спорного и Верхнекаменского.

Все они были отражены украинскими военными.

В направлении Краматорска идут 2 боестолкновения в районе Временного Яра. ВСУ отразили еще одну атаку российских оккупантов вблизи Белой горы.

В направлении Торецкого зафиксировано 4 вражеских атаки вблизи самого Торецкого, а также Железного. Две атаки преступной армии РФ отбиты. Боевые действия продолжаются.

В направлении Покровска враг совершил 36 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желательное и Скучное.

Здесь отражены 22 вражеских атака, продолжаются еще 14 боев.

В направлении Курахового преступная армия трижды безуспешно атаковала близ Красногоровки и Константиновки.

Что происходит на южном фронте

В Запорожской области противник, задействовав авиацию, ударил 30 НАРами по району населенного пункта Белогорья.

На левобережье Херсона враг 5 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ.