По информации Генштаба ВСУ, почти половина из 80 боеприкосновений на фронте с начала суток произошли в районе Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- ВСУ 80 раз вступили в бой с армией РФ на восточном фронте с начала суток.
- Более 70 атак российской армии были отражены украинскими военными.
- Боеспособность и готовность украинских защитников позволяют успешно оборонять позиции на фронте.
- Ситуация на восточном фронте остается напряженной, но ВСУ готовы к любым вызовам.
- Вражеские атаки также происходят на южном фронте, где противник задействовал авиацию для ударов по позициям ВСУ.
Что известно о ситуации на восточном фронте
Подчеркивается, что в Харьковской области враг провел 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанская.
10 вражеских атак украинские военные отразили, еще две продолжаются в районе Волчанска.
В направлении Купянска враг наступательных действий не проводил.
В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты 6 раз пытались штурмовать позиции ВСУ возле Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак были отбиты украинскими военными, еще одна продолжается.
В направлении Северска зафиксировано 5 попыток вражеских атак в районах Спорного и Верхнекаменского.
Все они были отражены украинскими военными.
В направлении Краматорска идут 2 боестолкновения в районе Временного Яра. ВСУ отразили еще одну атаку российских оккупантов вблизи Белой горы.
В направлении Торецкого зафиксировано 4 вражеских атаки вблизи самого Торецкого, а также Железного. Две атаки преступной армии РФ отбиты. Боевые действия продолжаются.
В направлении Покровска враг совершил 36 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желательное и Скучное.
Здесь отражены 22 вражеских атака, продолжаются еще 14 боев.
В направлении Курахового преступная армия трижды безуспешно атаковала близ Красногоровки и Константиновки.
Что происходит на южном фронте
В Запорожской области противник, задействовав авиацию, ударил 30 НАРами по району населенного пункта Белогорья.
На левобережье Херсона враг 5 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ.
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