ВСУ расширяют контроль над населенными пунктами Курщины — аналитики

ВСУ активно продвигаются по территории Курской области, несмотря на заявления россиян о стабилизацию армией РФ линии фронта
Главные тезисы
- ВСУ активно продвигаются на территории Курской области, несмотря на заявления о стабилизации фронта РФ.
- Украинские силы зашли в западную часть Курской области, увеличивая свой контроль над населенными пунктами.
- Аналитики отмечают, что украинские защитники временно удерживают свои позиции в районе, завоеванном в результате продвижения.
- По данным DeepState, Россия утратила около 44 населенных пункта в Курской области, а статус еще 10 населенных пунктов остается неопределенным.
ВСУ продолжают продвигаться в Курской области РФ
Как отмечается в отчете ISW, украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от международной границы), Теткиного (к югу от Слободки-Ивановки вдоль международной границы) , Гордеевки, Успенки и Викторовки (все севернее города Сумы вдоль международной границы и к югу от Корневого).
Кроме этого, дополнительные геолокационные кадры от 12 августа демонстрируют, что украинская техника работает в северной части Гирьи, а российские силы устроили засаду на украинские силы в центральной части Гирьи.
Это свидетельствует, что ВСУ, по крайней мере, временно продвинулись вглубь населенного пункта, хотя непонятно, удерживают ли они свои позиции в этом районе.
Также геолокационные кадры от 12 августа указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Дарино (северо-западнее Суджи и в трех километрах от международной границы).
Сколько на самом деле населенных пунктов потеряла Россия в Курской области
Они подчеркнули, что еще не менее 10 населенных пунктов в Курщине остается неопределенным статусом.
По словам создателей DeepState, реального количества населенных пунктов в Курской области, потерянных Россией, почти никто не знает.
Но были села, возле которых украинские защитники делали фото, но контроль над ними не устанавливали.
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