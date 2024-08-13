ВСУ расширяют контроль над населенными пунктами Курщины — аналитики

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области РФ

Как отмечается в отчете ISW, украинские силы перешли границу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от международной границы), Теткиного (к югу от Слободки-Ивановки вдоль международной границы) , Гордеевки, Успенки и Викторовки (все севернее города Сумы вдоль международной границы и к югу от Корневого).

Кадры с геолокацией указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Кременного и к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Корневого), а связанный с Кремлем блоггер утверждает, что украинские силы продвинулись к северу от Журавлей в направлении Общего Колодец (к северо-востоку от Корневого и в 30 километрах от международной границы), — говорится в отчете ISW. Поделиться

Кроме этого, дополнительные геолокационные кадры от 12 августа демонстрируют, что украинская техника работает в северной части Гирьи, а российские силы устроили засаду на украинские силы в центральной части Гирьи.

Это свидетельствует, что ВСУ, по крайней мере, временно продвинулись вглубь населенного пункта, хотя непонятно, удерживают ли они свои позиции в этом районе.

Также геолокационные кадры от 12 августа указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Дарино (северо-западнее Суджи и в трех километрах от международной границы).

Сколько на самом деле населенных пунктов потеряла Россия в Курской области

По нашим подсчетам, ориентировочно 44 населенных пункта удалось уволить, — подчеркивают аналитики DeepState. Поделиться

Они подчеркнули, что еще не менее 10 населенных пунктов в Курщине остается неопределенным статусом.

По словам создателей DeepState, реального количества населенных пунктов в Курской области, потерянных Россией, почти никто не знает.