Британия не разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине
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Британия не разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине

Украинские Storm Shadow
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Источник:  The Telegraph

Великобритания отказалась давать Украине разрешение на удары ракетами Storm Shadow по объектам и целям преступной армии РФ в Курской области.

Главные тезисы

  • Британия отказала Украине в разрешении на использование ракет Storm Shadow для ударов по объектам преступной армии РФ в Курской области.
  • Позиция Британии основана на том, что она производит ракеты Storm Shadow совместно с Францией, и не может самостоятельно разрешить их использование Украиной для ударов по РФ. 
  • Президент Украины обращался к Великобритании и США с запросами о разрешении использования ракет для ударов по России, но получил отказ.
  • Ракеты Storm Shadow могли бы быть использованы для нанесения ударов по аэродромам и логистическим центрам противника в Курской области.
  • Отказ Великобритании и других стран подчеркивает сложность в налаживании международной поддержки.

Что известно о позиции Британии по разрешению Украины избивать Storm Shadow по РФ

По информации журналистов со ссылкой на собеседника из британского правительства, никаких изменений в позиции страны по разрешению Украины использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России не произошло.

В материале издания отмечается, что ракеты с дальностью поражения до 250 км позволили бы Украине наносить удары по аэродромам и логистическим центрам преступной армии РФ, которые используются российскими оккупантами для противодействия наступлению ВСУ на Курщине.

Авторы публикации подчеркивают, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию убеждал премьер-министра Кира Стармера по снятию ограничений на удары ракетами Storm Shadow по территории РФ.

По словам командира британских танковых войск в отставке Гамиша де Бреттона-Гордона, ракеты Storm Shadow могли бы уничтожить железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие в Курск и любые аэродромы в радиусе 100 км.

Британия отказала Украине в разрешении на удары Storm Shadow по Курщине
Истребитель ПС ВСУ МиГ-29

По его убеждению, такое разрешение продемонстрировало бы решительность Запада в поддержке Украины.

Почему Британия не может предоставить Украине разрешение на удары Storm Shadow по РФ

Однако Великобритания не может единолично предоставить Украине такое разрешение, поскольку производит ракеты Storm Shadow совместно с Францией.

Франция также должна предоставить Украине такое разрешение вместе с Британией.

Кроме того, Украина обратилась к США с просьбой разрешить использование ракет дальнего радиуса действия ATACMS для наступления на Курскую область, но пока получила отказ.

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