Велика Британія відмовилась надавати Україні дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по об'єктах і цілях злочинної армії РФ у Курській області.

Що відомо про позицію Британії щодо дозволу Україні бити Storm Shadow по РФ

За інформацією журналістів із посиланням на співрозмовника з британського уряду, жодних змін в позиції країни щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії не відбулось.

У матеріалі видання зазначається, що ракети з дальністю ураження до 250 км дозволили б Україні завдавати ударів по аеродромах і логістичних центрах злочинної армії РФ, які використовуються російськими окупантами для протидії наступу ЗСУ на Курщині.

Автори публікації підкреслюють, що минулого місяця президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії переконував прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо зняття обмежень на удари ракетами Storm Shadow по території РФ.

За словами командира британських танкових військ у відставці Гаміша де Бреттона-Гордона, ракети Storm Shadow могли б знищити залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська та будь-які аеродроми у радіусі 100 км.

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На його переконання, такий дозвіл продемонстрував би рішучість Заходу у підтримці України.

Чому Британія не може надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ

Однак Велика Британія не може одноосібно надати Україні такий дозвіл, оскільки виробляє ракети Storm Shadow спільно з Францією.

Отже Франція також має надати Україні такий дозвіл разом із Британією.

Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіусу дії ATACMS для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову.