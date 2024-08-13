ЗСУ розширюють контроль над населеними пунктами Курщини — аналітики

ЗСУ активно просуваються територією Курської області, попри заяви росіян про стабілізацію армією РФ лінії фронту.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують просуватися на територію Курської області, отримуючи контроль над населеними пунктами.
- Аналітики вказують на успішне звільнення орієнтовно 44 населених пунктів у Курщині українськими військами.
- Є невизначеність у статусі ще щонайменше 10 населених пунктів у Курській області, залишаючи певні області під питанням.
- Інформація про дії ЗСУ у населених пунктах, таких як Гір'я та Дарино, свідчить про їх активність у регіоні.
ЗСУ продовжують просуватися в Курській області РФ
Як зазначається у звіті ISW, українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіного (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївки, Успенки та Вікторівки (усі на північ від міста Суми вздовж міжнародного кордону та на південь від Кореневого).
Окрім цього додаткові геолокаційні кадри від 12 серпня демонструють, що українська техніка працює в північній частині Гір'ї, а російські сили влаштували засідку на українські сили в центральній частині Гір'ї.
Це свідчить, що ЗСУ принаймні тимчасово просунулися вглиб населеного пункту, хоча незрозуміло, чи утримують вони свої позиції в цьому районі.
Також геолокаційні кадри від 12 серпня вказують на те, що українські сили нещодавно діяли у Дарино (на північний захід від Суджі і в трьох кілометрах від міжнародного кордону).
Скільки насправді населених пунктів втратила Росія у Курській області
Вони підкреслили, що ще щонайменше 10 населених пунктів на Курщині залишається невизначений статус.
За словами творців DeepState, реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає.
Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.
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