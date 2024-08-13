ЗСУ розширюють контроль над населеними пунктами Курщини — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розширюють контроль над населеними пунктами Курщини — аналітики

ЗСУ розширюють контроль над населеними пунктами Курщини — аналітики
Джерело:  ISW

ЗСУ активно просуваються територією Курської області, попри заяви росіян про стабілізацію армією РФ лінії фронту.

Головні тези:

  • ЗСУ продовжують просуватися на територію Курської області, отримуючи контроль над населеними пунктами.
  • Аналітики вказують на успішне звільнення орієнтовно 44 населених пунктів у Курщині українськими військами.
  • Є невизначеність у статусі ще щонайменше 10 населених пунктів у Курській області, залишаючи певні області під питанням.
  • Інформація про дії ЗСУ у населених пунктах, таких як Гір'я та Дарино, свідчить про їх активність у регіоні.

ЗСУ продовжують просуватися в Курській області РФ

Як зазначається у звіті ISW, українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіного (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївки, Успенки та Вікторівки (усі на північ від міста Суми вздовж міжнародного кордону та на південь від Кореневого).

Кадри з геолокацією вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в межах Крем'яного і на схід від Журавлів (на північний схід від Кореневого), а пов'язаний з Кремлем блогер стверджує, що українські сили просунулися на північ від Журавлів у напрямку Общєго Колодезя (на північний схід від Кореневого і в 30 кілометрах від міжнародного кордону), — йдеться у звіті ISW.

Окрім цього додаткові геолокаційні кадри від 12 серпня демонструють, що українська техніка працює в північній частині Гір'ї, а російські сили влаштували засідку на українські сили в центральній частині Гір'ї.

Це свідчить, що ЗСУ принаймні тимчасово просунулися вглиб населеного пункту, хоча незрозуміло, чи утримують вони свої позиції в цьому районі.

Також геолокаційні кадри від 12 серпня вказують на те, що українські сили нещодавно діяли у Дарино (на північний захід від Суджі і в трьох кілометрах від міжнародного кордону).

Скільки насправді населених пунктів втратила Росія у Курській області

За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити, — підкреслюють аналітики DeepState.

Вони підкреслили, що ще щонайменше 10 населених пунктів на Курщині залишається невизначений статус.

За словами творців DeepState, реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає.

Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.

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