ЗСУ відбили 58 штурмових атак армії РФ на Покровському напрямку

За даними Генштабу, за минулу добу українські захисники мали 165 бойових зіткнень з окупантами РФ. Найгарячішим напрямком наразі є Покровський.
Головні тези:
- Сили оборони завдали дев'ять ударів по позиціях ворога, знищивши чотири артилерійські системи та інші важливі об'єкти окупантів.
- Бойові дії продовжуються на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших, де українські військові активно захищають територію.
- За даними Генштабу, загальні втрати армії РФ у війні проти України становлять близько 595 тис осіб, а також значна кількість танків, броньованих машин, артилерійських систем та іншої техніки.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, українська авіація та артилерія завдали дев’ять ударів по позиціях ворога, знищивши чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів.
Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 58 штурмових дій противника. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.
Також активні бої продовжуються на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Сіверському, Курахівському, Времівському та Оріхівському напрямках.
Зокрема, на Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
особового складу — близько 595 тис 620 (+1 тис 220) осіб,
танків — 8 тис 484 (+8) од,
бойових броньованих машин — 16 тис 426 (+24) од,
артилерійських систем — 16 тис 868 (+47) од,
РСЗВ — 1 тис 154 (+3) од,
засоби ППО — 922 (+1) од,
літаків — 367 (+1) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 тис 598 (+50),
крилаті ракети — 2 тис 428 (+2),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 тис 775 (+65) од,
спеціальна техніка — 2 тис 813 (+0
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