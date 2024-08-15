За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 220 солдатів окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України

особового складу ‒ близько 595 тис 620 (+1 тис 220) осіб,

танків ‒ 8 тис 484 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 тис 426 (+24) од,

артилерійських систем – 16 тис 868 (+47) од,

РСЗВ – 1 тис 154 (+3) од,

засоби ППО ‒ 922 (+1) од,

літаків – 367 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 тис 598 (+50),

крилаті ракети ‒ 2 тис 428 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 тис 775 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 2 тис 813 (+0)

Що аналітики кажуть про ситуацію на фронтах в Україні

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), окупаційна армія РФ нещодавно домоглась просування на північ від Харкова.

Із посиланням на геолокаційні дані станом на 13 серпня аналітики зазначають, що російські окупанти просунулись біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого і на північ від Харкова.

Окрім цього аналітики наводять геолокаційні дані станом на 14 серпня, відповідно до яких, злочинна армія РФ просунулась на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців і Глибокого.

Окрім цього, як зазначають в ISW, протягом 14 серпня бойові дії тривали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу, російські окупанти проводили атаки на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на південний схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки, Берестового, Новоосинового, Кругляківки, на північний захід від Кремінної біля Макіївки, Невського, Тернів, на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

На Донеччині підрозділи злочинної армії РФ робили безуспішні спроби наступу на північний схід від Сіверська біля Білогорівки, на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська біля Спірного та Виїмки.

Продовжувались бойові дії під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Білої Гори; на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки, однак без змін лінії фронту.

Продовжувались атаки російських окупантів в районі Торецька, на схід від Торецька біля Північного, на південний схід від Торецька біля Залізного, на південь від Торецька біля Ню-Йорка і на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.

Аналітики із посиланням на дані геолокації станом на 13-14 серпня зазначають, що російські окупанти просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного, обидва на південний схід від Покровська.

Наземні атаки злочинної армії РФ продовжувались на північний схід від Покровська поблизу Малинівки, на схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки, на південний схід від Покровська біля Калинового, Водяного, Скучного, Карлівки, Птичного..

Російські війська продовжували наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара, але не зробили жодного підтвердженого просування.

У Запорізькій області тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак без жодних просувань російських окупантів.

За інформацією Генштабу, російські сили безуспішно атакували поблизу Роботиного, на північ від Роботиного біля Новоданилівки та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.

12 і 13 серпня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі на островах у дельті Дніпра.