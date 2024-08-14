Війська РФ почали рити окопи на Курщині після наступу ЗСУ — супутникові фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ почали рити окопи на Курщині після наступу ЗСУ — супутникові фото

Війська РФ почали рити окопи на Курщині після наступу ЗСУ — супутникові фото
Джерело:  online.ua

Російські окупанти почали рити окопи на лінії можливого просування Сил оборони України у Курській області.

Головні тези:

  • Російські окупанти почали рити окопи на Курщині після наступу Збройних Сил України, підтверджує аналіз супутникових знімків.
  • Україна вже досягла однієї з головних цілей Курської операції: примусити Росію виводити частину військ з Курщини.
  • Українські ЗСУ реалізували ключове завдання свого прориву, розтягнувши позиції противника і завдаючи йому значних втрат.
  • Станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії, що свідчить про успішну діяльність Збройних сил.

Що відбувається на Курщині

Аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки, на яких можна побачити, що оборонні траншеї зводяться біля траси Льгов-Суджа за півтора кілометра від міста Суджа.

Згідно з супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, знаходиться поряд з селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону.

Найдальша — на перетині трас Селіхові Двори — Іванине та Дьяконове — Суджа поряд з Курськом за 75 кілометрів від кордону з Україною.

Україна уже досягла однієї з головних цілей Курської операції

Росія уже почала виводити частину військ з України, щоб зупинити стрімкий наступ Збройних сил України на російській Курщині.

Що важливо розуміти, таким чином ЗСУ реалізували одне з ключових завдань свого прориву.

Ми йдемо в наступ… Мета — розтягнути позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон, — заявив нещодавно один з українських високопосадовців, який говорив на умовах анонімності.

Варто також зазначити, що станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії.

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