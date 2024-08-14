Війська РФ почали рити окопи на Курщині після наступу ЗСУ — супутникові фото

Російські окупанти почали рити окопи на лінії можливого просування Сил оборони України у Курській області.
Головні тези:
- Російські окупанти почали рити окопи на Курщині після наступу Збройних Сил України, підтверджує аналіз супутникових знімків.
- Україна вже досягла однієї з головних цілей Курської операції: примусити Росію виводити частину військ з Курщини.
- Українські ЗСУ реалізували ключове завдання свого прориву, розтягнувши позиції противника і завдаючи йому значних втрат.
- Станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії, що свідчить про успішну діяльність Збройних сил.
Що відбувається на Курщині
Аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки, на яких можна побачити, що оборонні траншеї зводяться біля траси Льгов-Суджа за півтора кілометра від міста Суджа.
Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 14, 2024
The trenches are 45km behind the border.
Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8
Згідно з супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, знаходиться поряд з селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону.
Найдальша — на перетині трас Селіхові Двори — Іванине та Дьяконове — Суджа поряд з Курськом за 75 кілометрів від кордону з Україною.
Україна уже досягла однієї з головних цілей Курської операції
Росія уже почала виводити частину військ з України, щоб зупинити стрімкий наступ Збройних сил України на російській Курщині.
Що важливо розуміти, таким чином ЗСУ реалізували одне з ключових завдань свого прориву.
Варто також зазначити, що станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії.
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