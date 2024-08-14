Війська РФ почали рити окопи на Курщині після наступу ЗСУ — супутникові фото

Російські окупанти почали рити окопи на лінії можливого просування Сил оборони України у Курській області.

Що відбувається на Курщині

Аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки, на яких можна побачити, що оборонні траншеї зводяться біля траси Льгов-Суджа за півтора кілометра від міста Суджа.

Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:



The trenches are 45km behind the border.



Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 14, 2024

Згідно з супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, знаходиться поряд з селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону.

Найдальша — на перетині трас Селіхові Двори — Іванине та Дьяконове — Суджа поряд з Курськом за 75 кілометрів від кордону з Україною.

Україна уже досягла однієї з головних цілей Курської операції

Росія уже почала виводити частину військ з України, щоб зупинити стрімкий наступ Збройних сил України на російській Курщині.

Що важливо розуміти, таким чином ЗСУ реалізували одне з ключових завдань свого прориву.

Ми йдемо в наступ… Мета — розтягнути позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон, — заявив нещодавно один з українських високопосадовців, який говорив на умовах анонімності. Поширити