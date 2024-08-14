Войска РФ начали рыть окопы на Курщине после наступления ВСУ — спутниковые фото

Российские оккупанты начали рыть окопы на линии возможного продвижения Сил обороны Украины в Курской области.

Что происходит на Курщине

Аналитик OSINTtechnical опубликовал спутниковые снимки, на которых можно увидеть, что оборонительные траншеи возводятся у трассы Льгов-Суджа в полутора километрах от города Суджа.

Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:



The trenches are 45km behind the border.



Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 14, 2024

Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы.

Дальнейшая — на пересечении трасс Селиховые Дворы — Иванино и Дьяконово — Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы с Украиной.

Украина уже достигла одной из главных целей Курской операции

Россия уже начала выводить часть войск из Украины, чтобы остановить стремительное наступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине.

Что важно понимать, таким образом ВСУ реализовали одну из ключевых задач своего прорыва.

Мы идем в наступление… Цель — растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу, — заявил недавно один из украинских чиновников, говоривший на условиях анонимности. Поделиться