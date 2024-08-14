Войска РФ начали рыть окопы на Курщине после наступления ВСУ — спутниковые фото

Российские оккупанты начали рыть окопы на линии возможного продвижения Сил обороны Украины в Курской области.
Главные тезисы
- Российские войска начали строить оборонительные траншеи на Курщине по данным спутниковых фотографий.
- Украинские Вооруженные силы продолжают наступление в области, заставляя Россию выводить часть своих войск.
- Цель Украины в этой операции - растянуть позиции противника, нанести ему ущерб и дестабилизировать ситуацию в регионе.
- По данным на 13 августа, Украина уже контролирует около 1040 квадратных километров.
Что происходит на Курщине
Аналитик OSINTtechnical опубликовал спутниковые снимки, на которых можно увидеть, что оборонительные траншеи возводятся у трассы Льгов-Суджа в полутора километрах от города Суджа.
Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 14, 2024
The trenches are 45km behind the border.
Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8
Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы.
Дальнейшая — на пересечении трасс Селиховые Дворы — Иванино и Дьяконово — Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы с Украиной.
Украина уже достигла одной из главных целей Курской операции
Россия уже начала выводить часть войск из Украины, чтобы остановить стремительное наступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине.
Что важно понимать, таким образом ВСУ реализовали одну из ключевых задач своего прорыва.
Следует также отметить, что по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км на территории России.
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