Ветеран ЗСУ закликав до вирішення однієї з головних проблем міст України
Категорія
Україна
Дата публікації

Ветеран ЗСУ закликав до вирішення однієї з головних проблем міст України

Станіслав “Уксус” Дехтяр
Джерело:  online.ua

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” звертає увагу на те, що міста України досі не обладнані таким чином, щоб люди з інвалідністю відчували себе комфортно. Своїми спостереженнями захисник поділився в інтерв'ю Online.UA.

Головні тези:

  • Ветеран нагадує про важливість створення інклюзивних умов для людей з обмеженими можливостями.
  • Це відповідальність не лише держави, а й усіх свідомих громадян.
  • Дізнайтеся більше про Станіслава “Уксуса” Дехтяря та його історію боротьби за незалежність батьківщини.

Одну з головних проблем українських міст досі не вирішено

Як зазначає ветеран, міста України не готові до людей з інвалідністю, до людей на протезах, на милицях та на кріслах колісних.

От Сашко Терен — знаєте такого персонажа, напевно. У нього є дуже класна програма. “Відвал ніг”. Чувак робить класну роботу. Він їздить по містах та перевіряє їхню інклюзивність. Є розуміння, що дупа повна. Я не так багато по містах де був, але умовно великі міста, там де я бував, вони не готові. Якщо якісь нові простори створюються, то вони намагаються бути інклюзивними.

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

Однак, як наголошує захисник, цього недостатньо, адже все це має бути за замовчуванням і без кислих облич.

Людині з інвалідністю має бути комфортно, а це означає, що держава та свідомі громадяни повинні нарешті почати розв'язувати наявні проблеми.

Поняття людини з обмеженими можливостями одразу ставить якісь чіткі рамки на людину, що вона чогось не може. І скільки у нас людей сидять по хатах і не можуть жити спокійне життя в місті.

Коротко про Станіслава “Уксуса” Дехтяря

  • Після початку широкомасштабного вторгнення чоловік записався до тероборони Збройних Сил України. Хоча був без військового досвіду, однак з великим бажанням захищати свою країну.

  • Спочатку Станіслав служив під Вугледаром, а потім його перевели на Бахмутський напрямок. У серпні 2022 року, під час оборони позиції, військовий зазнав важкого поранення.

  • У Львові боєць переніс дві операції, йому ампутували праву ногу.

  • Наразі ветеран займається волонтерством. Він збирає кошти у соцмережах для своїх побратимів і допомагає доправляти техніку на Донеччину.

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