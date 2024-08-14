Ветеран ЗСУ закликав до вирішення однієї з головних проблем міст України

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” звертає увагу на те, що міста України досі не обладнані таким чином, щоб люди з інвалідністю відчували себе комфортно. Своїми спостереженнями захисник поділився в інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- Ветеран нагадує про важливість створення інклюзивних умов для людей з обмеженими можливостями.
- Це відповідальність не лише держави, а й усіх свідомих громадян.
- Дізнайтеся більше про Станіслава “Уксуса” Дехтяря та його історію боротьби за незалежність батьківщини.
Одну з головних проблем українських міст досі не вирішено
Як зазначає ветеран, міста України не готові до людей з інвалідністю, до людей на протезах, на милицях та на кріслах колісних.
Однак, як наголошує захисник, цього недостатньо, адже все це має бути за замовчуванням і без кислих облич.
Людині з інвалідністю має бути комфортно, а це означає, що держава та свідомі громадяни повинні нарешті почати розв'язувати наявні проблеми.
Коротко про Станіслава “Уксуса” Дехтяря
Після початку широкомасштабного вторгнення чоловік записався до тероборони Збройних Сил України. Хоча був без військового досвіду, однак з великим бажанням захищати свою країну.
Спочатку Станіслав служив під Вугледаром, а потім його перевели на Бахмутський напрямок. У серпні 2022 року, під час оборони позиції, військовий зазнав важкого поранення.
У Львові боєць переніс дві операції, йому ампутували праву ногу.
Наразі ветеран займається волонтерством. Він збирає кошти у соцмережах для своїх побратимів і допомагає доправляти техніку на Донеччину.
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