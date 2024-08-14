Нігті стриг і психанув. Ветеран "Айдару" про ставлення цивільних до ветеранів ЗСУ

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” в інтерв'ю Online.UA зазначив, що українці досі не усвідомили масштаб проблеми у нашому суспільстві, яка пов'язана з ветеранами війни.
Головні тези:
- Цивільні доволі часто не розуміють, яким має бути ставлення до ветеранів та людей з інвалідністю.
- Не потрібно нав'язувати ветеранам свою допомогу, якщо вони самі про неї не попросили.
- Станіслав Дехтяр закликає українців скористатися інклюзивним словником, якщо в них виникають труднощі з використанням певних термінів та понять.
В Україні досі не сформувалася культура поводження з ветеранами
За словами захисника, його доволі часто дратує саме поведінка людей, яка виходиться за межі дозволеного.
До прикладу, це випадки, коли оточуючі намагаються нав’язати свою “допомогу”, ігноруючи слова ветерана про те, що вона йому наразі не потрібна.
За словами Дехтяря, найкраще завжди реагують діти, адже вони дуже щирі у своїх почуттях і емоціях, ніколи не приховують їх. Якщо дітям справді цікаво — вони підходять, розпитують.
Окрім того, ветеран зазначає, що між воїнами з ампутаціями уже встигла сформуватися цікава традиція: навіть якщо вони бачать одне одного вперше в житті, то все одно вітаються.
Як гумор допомагає спілкуватися з нетактовним людьми
Оскільки в Україні є чимало нетактовних людей, доволі часто доводиться відповідати їм з гумором.
Ветеран усвідомлює, що йдеться не про зневагу — цивільні просто не усвідомлюють масштаб проблеми, яка у нашому суспільстві пов'язана з ветеранами.
Станіслав нагадує українцям, що існує інклюзивний словник, який допоможе врешті-решт зрозуміти, як правильно називати людей: чи людина з інвалідністю, чи людина з обмеженими можливостями, чи людина інклюзивна.
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