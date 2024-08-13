Як адаптуватися до життя після ампутації — порада ветерана батальйону "Айдар"

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр з позивним “Уксус” в інтерв'ю Online.UA поділився історією своєї боротьби за незалежність України, яка не припиняється навіть після ампутації кінцівки. Чому важливо ніколи не втрачати надію та сформувати правильне ставлення до себе — читайте далі.
Головні тези:
- Підтримка близьких та позитивне оточення важливі для адаптації після ампутації.
- Необхідно тримати віру у свої сили й потенціал.
- Після ампутації важливо продовжувати працювати й розвиватися, не опускаючи руки.
- Важливо зберігати позитивне ставлення до себе та оточення.
“Уксус” розповів історію поранення на фронті
Як зазначає ветеран, це був серпень 2022 року. Він та побратими стояли біля озера за Кліщіївкою, що на Донеччині.
Тоді ж російські окупанти відкрили по українських воїнах вогонь одразу з трьох різних позицій.
Обстріл тривав доволі довго, тому захисники домовилися відійти за колію. “Уксус” з побратимом зайшов у будівлю, щоб забрати найнеобхідніші речі, поки не з’явиться можливість повернутися назад.
За словами “Уксуса”, коли він прийшов до тями — нога ще була, лікарі намагалися її врятувати.
Однак уже тоді воїн усвідомив, що шансів на її збереження вкрай мало.
Лікарі також не приховували від пораненого реальний стан речей, тому він опинився перед непростим вибором у своєму житті.
Як адаптуватися до життя після ампутації
Станіслав Дехтяр згадує, що коли він відійшов від знеболювальних та наркозів — прийшло чітке усвідомлення того, як важливо продовжувати працювати.
На переконання ветерана, у подібних ситуаціях дуже багато залежить від поведінки людини, її ставлення до себе, а також того, як поводиться оточення.
Дехтяр наголошує, що такий підхід дійсно працює, адже за весь цей час він не помітив жодного жалісливого погляду з боку близьких та знайомих.
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