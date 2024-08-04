Жодне місто України не підготовлене для комфортного життя інвалідів — Азовець “Буйвол”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA без прикрас описав реалії життя людей з інвалідністю на тлі війни.
Головні тези:
- “Буйвол” хоче, аби держава нарешті звернула увагу на проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, та почала їх вирішувати.
- Старший сержант знає, що його чекає щасливе майбутнє у колі сім'ї, яку він зможе захистити та забезпечити усім необхідним.
- “Буйвол” — уособлення справжнього воїна, а також яскравий приклад незламності та сили характеру.
Держава повинна подбати про людей з інвалідністю
Попри те, що “Буйвол” втратив ногу під час боїв за Маріуполь, він чітко усвідомлює, що має ще багато сил, щоб прожити щасливе й повноцінне життя.
Саме тому, він ніколи не звертає увагу на погляди сторонніх та їхню реакцію.
Воїн також зазначає, що в жодному українському метро він не побачив ліфтів, тому не розуміє, як людям на інвалідному візку вдається там спуститися.
Окремою серйозною проблемою також залишаються магазини. У більшість з них людині на візку вкрай важко потрапити.
“Буйвол” готується до щасливого життя у колі сім’ї
За словами старшого сержанта, рано чи пізно у нього з'явиться дівчина, дружина, дитина.
А це означає, що потрібно завжди залишатися справжнім захисником, який зуміє постояти за найрідніших.
Однак, після повернення з війни до буденного життя, звільнення зі служби, “Буйвол” відчув, що сумує за своїм піхотним минулим.
Що цікаво, це помітила навіть мати захисника. Вона звернулася до свого сина з вкрай неочікуваною пропозицією.
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