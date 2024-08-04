Жодне місто України не підготовлене для комфортного життя інвалідів — Азовець “Буйвол”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA без прикрас описав реалії життя людей з інвалідністю на тлі війни.

Держава повинна подбати про людей з інвалідністю

Попри те, що “Буйвол” втратив ногу під час боїв за Маріуполь, він чітко усвідомлює, що має ще багато сил, щоб прожити щасливе й повноцінне життя.

Саме тому, він ніколи не звертає увагу на погляди сторонніх та їхню реакцію.

Відвернувся від мене — значить, у тебе немає духу, щоб подивитися на мене. Значить, у тебе немає духу, щоб глянути мені у вічі. А якщо ти відчуваєш до мене жалість, то скажи мені про це. Вийдімо сам на сам. Я не втратив багато. Я впораюся зі всім. Де не витягують ноги, там витягнуть руки. Щодо людей, які їздять на інвалідних візках, звичайно, у нас практично жодне місто України не підготовлене. “Буйвол” Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Воїн також зазначає, що в жодному українському метро він не побачив ліфтів, тому не розуміє, як людям на інвалідному візку вдається там спуститися.

Окремою серйозною проблемою також залишаються магазини. У більшість з них людині на візку вкрай важко потрапити.

У нас для інвалідів, особливо якщо ти втратив дві кінцівки, це дуже складно. Я певний час займався кікбоксингом. Мені відірвало ногу, але це не означає, що я повинен сидіти вдома і плакати. Я розумію, що якщо я буду плакати, це не нагодує мою маму. Поширити

“Буйвол” готується до щасливого життя у колі сім’ї

За словами старшого сержанта, рано чи пізно у нього з'явиться дівчина, дружина, дитина.

А це означає, що потрібно завжди залишатися справжнім захисником, який зуміє постояти за найрідніших.

Якщо потрібно буде, я дам відсіч. А перед своєю жінкою не хотілося б впасти обличчям у багнюку і отримати в обличчя. Якщо вже і отримувати, то хоча б гідно. У мене є бажання рухатися далі, заробляти гроші, годувати свою сім'ю. Допомагати матері. “Буйвол” Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Однак, після повернення з війни до буденного життя, звільнення зі служби, “Буйвол” відчув, що сумує за своїм піхотним минулим.

Що цікаво, це помітила навіть мати захисника. Вона звернулася до свого сина з вкрай неочікуваною пропозицією.