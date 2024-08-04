Жодне місто України не підготовлене для комфортного життя інвалідів — Азовець “Буйвол”
Категорія
Україна
Дата публікації

Жодне місто України не підготовлене для комфортного життя інвалідів — Азовець “Буйвол”

Анатолій "Буйвол"
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Джерело:  online.ua

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA без прикрас описав реалії життя людей з інвалідністю на тлі війни.

Головні тези:

  • “Буйвол” хоче, аби держава нарешті звернула увагу на проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, та почала їх вирішувати.
  • Старший сержант знає, що його чекає щасливе майбутнє у колі сім'ї, яку він зможе захистити та забезпечити усім необхідним.
  • “Буйвол” — уособлення справжнього воїна, а також яскравий приклад незламності та сили характеру.

Держава повинна подбати про людей з інвалідністю

Попри те, що “Буйвол” втратив ногу під час боїв за Маріуполь, він чітко усвідомлює, що має ще багато сил, щоб прожити щасливе й повноцінне життя.

Саме тому, він ніколи не звертає увагу на погляди сторонніх та їхню реакцію.

Відвернувся від мене — значить, у тебе немає духу, щоб подивитися на мене. Значить, у тебе немає духу, щоб глянути мені у вічі. А якщо ти відчуваєш до мене жалість, то скажи мені про це. Вийдімо сам на сам. Я не втратив багато. Я впораюся зі всім. Де не витягують ноги, там витягнуть руки. Щодо людей, які їздять на інвалідних візках, звичайно, у нас практично жодне місто України не підготовлене.

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Воїн також зазначає, що в жодному українському метро він не побачив ліфтів, тому не розуміє, як людям на інвалідному візку вдається там спуститися.

Окремою серйозною проблемою також залишаються магазини. У більшість з них людині на візку вкрай важко потрапити.

У нас для інвалідів, особливо якщо ти втратив дві кінцівки, це дуже складно. Я певний час займався кікбоксингом. Мені відірвало ногу, але це не означає, що я повинен сидіти вдома і плакати. Я розумію, що якщо я буду плакати, це не нагодує мою маму.

“Буйвол” готується до щасливого життя у колі сім’ї

За словами старшого сержанта, рано чи пізно у нього з'явиться дівчина, дружина, дитина.

А це означає, що потрібно завжди залишатися справжнім захисником, який зуміє постояти за найрідніших.

Якщо потрібно буде, я дам відсіч. А перед своєю жінкою не хотілося б впасти обличчям у багнюку і отримати в обличчя. Якщо вже і отримувати, то хоча б гідно. У мене є бажання рухатися далі, заробляти гроші, годувати свою сім'ю. Допомагати матері.

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Однак, після повернення з війни до буденного життя, звільнення зі служби, “Буйвол” відчув, що сумує за своїм піхотним минулим.

Що цікаво, це помітила навіть мати захисника. Вона звернулася до свого сина з вкрай неочікуваною пропозицією.

Моя мати сказала, що після того, що вона пережила, що я міг померти, вона зателефонувала і сказала: “Може, повернешся в армію?”. Я кажу: “Оце поворот”. Вона відповідає: “Я бачу, що ти морально просів. Все для тебе. Якщо тобі там буде легше, краще, то…”.

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