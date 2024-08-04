Ни один город Украины не подготовлен для комфортной жизни инвалидов — Азовец “Буйвол”

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA без прикрас описал реалии жизни людей с инвалидностью на фоне войны.

Государство должно позаботиться о людях с инвалидностью

Несмотря на то, что “Буйвол” потерял ногу во время боев за Мариуполь, у него есть еще много сил, чтобы прожить счастливую и полноценную жизнь.

Именно поэтому он никогда не обращает внимания на взгляды посторонних и их реакцию.

Отвернулся ты от меня, ну, значит, у тебя духу нет, чтоб на меня посмотреть. Значит, у тебя духу нет, чтоб посмотреть мне в глаза. Или если ты ко мне испытываешь жалость, так скажи мне об этом, давай выскочим один на один. Я особо много не потерял. Я справляюсь со всем. Где не вытягивают ноги, там вытянут руки. В плане людей, которые ездят на инвалидной коляске, конечно, у нас практически ни один город Украины не подготовлен. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Воин также отмечает, что ни в одном украинском метро он не увидел лифтов, поэтому не понимает, как людям на инвалидной коляске удается там спуститься.

Отдельной серьезной проблемой остаются магазины. В большинство из них человеку на коляске крайне тяжело попасть.

У нас для инвалидов, особенно если ты в минусе две конечности, это очень сложно. Я занимался кикбоксингом определенное время. Мне оторвало ногу, но это не означает, что я должен теперь сидеть дома и плакаться. Я понимаю, что если я буду плакаться — мою маму это не накормит. Поделиться

"Буйвол" готовится к счастливой жизни в кругу семьи

По словам старшего сержанта, рано или поздно у него появится девушка, жена, ребенок.

А это значит, что нужно всегда оставаться настоящим защитником, который сможет постоять за самых родных.

Мне надо будет, если что, дать сдачи. А перед своей женщиной не хотелось бы упасть лицом в грязь и получить в лицо. Если уже и получать, то хотя бы достойно. У меня есть желание двигаться дальше, зарабатывать деньги, кормить свою семью. Помогать матери. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Однако, после возвращения из войны в обычную жизнь, увольнения со службы, "Буйвол" почувствовал, что скучает по своему пехотному прошлому.

Что любопытно, это заметила даже мать защитника. Она обратилась к своему сыну с крайне неожиданным предложением.