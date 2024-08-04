Ни один город Украины не подготовлен для комфортной жизни инвалидов — Азовец “Буйвол”

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA без прикрас описал реалии жизни людей с инвалидностью на фоне войны.
Главные тезисы
- "Буйвол" хочет, чтобы государство наконец-то обратило внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и начало их решать.
- Старший сержант знает, что на него счастливое будущее в кругу семьи, которую он сможет защитить и обеспечить всем необходимым.
- "Буйвол" — олицетворение настоящего воина, а также яркий пример несокрушимости и силы характера.
Государство должно позаботиться о людях с инвалидностью
Несмотря на то, что “Буйвол” потерял ногу во время боев за Мариуполь, у него есть еще много сил, чтобы прожить счастливую и полноценную жизнь.
Именно поэтому он никогда не обращает внимания на взгляды посторонних и их реакцию.
Воин также отмечает, что ни в одном украинском метро он не увидел лифтов, поэтому не понимает, как людям на инвалидной коляске удается там спуститься.
Отдельной серьезной проблемой остаются магазины. В большинство из них человеку на коляске крайне тяжело попасть.
"Буйвол" готовится к счастливой жизни в кругу семьи
По словам старшего сержанта, рано или поздно у него появится девушка, жена, ребенок.
А это значит, что нужно всегда оставаться настоящим защитником, который сможет постоять за самых родных.
Однако, после возвращения из войны в обычную жизнь, увольнения со службы, "Буйвол" почувствовал, что скучает по своему пехотному прошлому.
Что любопытно, это заметила даже мать защитника. Она обратилась к своему сыну с крайне неожиданным предложением.
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