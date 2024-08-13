Как адаптироваться к жизни после ампутации — совет ветерана батальона "Айдар"

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA поделился историей своей борьбы за независимость Украины, которая не прекращается даже после ампутации конечности. Почему важно никогда не отчаиваться и сформировать правильное отношение к себе — читайте дальше.
Главные тезисы
- Поддержка близких и положительная обстановка важны для адаптации после ампутации.
- Необходимо не терять веру в свои силы и потенциал.
- После ампутации важно продолжать работу и развиваться, не опуская руки.
- Важно сохранять положительное отношение к себе и окружающим.
"Уксус" рассказал историю ранения на фронте
Как отмечает ветеран, это был август 2022 года. Он с побратимами стояли у озера за Клещиевкой, что в Донецкой области.
Российские оккупанты открыли по украинским воинам огонь сразу с трех разных позиций.
Обстрел длился довольно долго, поэтому защитники договорились отойти. “Уксус” с побратимом зашел в здание, чтобы забрать самые необходимые вещи, пока не появится возможность вернуться назад.
По словам Уксуса, когда он пришел в себя — нога еще была, врачи пытались ее спасти.
Однако уже тогда воин осознал, что шансов на его сохранение очень мало.
Врачи также не скрывали от раненого реальное положение вещей, поэтому он оказался перед непростым выбором в своей жизни.
Как адаптироваться к жизни после ампутации
Станислав Дехтяр вспоминает, что когда он отошел от обезболивающих и наркозов, пришло четкое осознание того, как важно продолжать работать.
По убеждению ветерана, в подобных ситуациях очень многое зависит от поведения человека, его отношения к себе, а также того, как ведет себя окружение.
Дехтяр подчеркивает, что такой подход действительно работает, ведь за все это время он не заметил жалости со стороны близких и знакомых.
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