Как адаптироваться к жизни после ампутации — совет ветерана батальона "Айдар"
Категория
Украина
Дата публикации

Как адаптироваться к жизни после ампутации — совет ветерана батальона "Айдар"

Станислав "Уксус" Дехтяр
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Источник:  online.ua

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA поделился историей своей борьбы за независимость Украины, которая не прекращается даже после ампутации конечности. Почему важно никогда не отчаиваться и сформировать правильное отношение к себе — читайте дальше.

Главные тезисы

  • Поддержка близких и положительная обстановка важны для адаптации после ампутации.
  • Необходимо не терять веру в свои силы и потенциал.
  • После ампутации важно продолжать работу и развиваться, не опуская руки.
  • Важно сохранять положительное отношение к себе и окружающим.

"Уксус" рассказал историю ранения на фронте

Как отмечает ветеран, это был август 2022 года. Он с побратимами стояли у озера за Клещиевкой, что в Донецкой области.

Российские оккупанты открыли по украинским воинам огонь сразу с трех разных позиций.

Обстрел длился довольно долго, поэтому защитники договорились отойти. “Уксус” с побратимом зашел в здание, чтобы забрать самые необходимые вещи, пока не появится возможность вернуться назад.

И в момент прилетел снаряд — впервые в это здание, в ворота. Вылетели ворота. Мы с побратимом легли на землю, договорились, что сейчас выход, прилет, и у нас есть 30 секунд, чтобы уйти. Но второй снаряд поймал меня. Он влетел в стену, под которой я лежал. Я получил ранение левой конечности, получил ранение правой конечности. Помню все до приезда в первую больницу. А дальше на стол — обкололи, обезболивающие.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

По словам Уксуса, когда он пришел в себя — нога еще была, врачи пытались ее спасти.

Однако уже тогда воин осознал, что шансов на его сохранение очень мало.

Врачи также не скрывали от раненого реальное положение вещей, поэтому он оказался перед непростым выбором в своей жизни.

Надо принимать решение: либо мы режем сейчас, либо мы режем потом, потому что нужно будет резать. Это было довольно трудным выбором на самом деле… и решением. Может, потому что ты понимаешь, что с этого момента у тебя жизнь меняется полностью. Это трудно было на самом деле после ампутации, после всех процессов не раскиснуть, а взять себя в руки, не начать заниматься ерундой.

Как адаптироваться к жизни после ампутации

Станислав Дехтяр вспоминает, что когда он отошел от обезболивающих и наркозов, пришло четкое осознание того, как важно продолжать работать.

По убеждению ветерана, в подобных ситуациях очень многое зависит от поведения человека, его отношения к себе, а также того, как ведет себя окружение.

Если бы в своем окружении, при своих родных и близких, которые были в тот момент возле меня, я бы "раскис", то соответственно ко мне могло быть такое же отношение: кислое достаточно и вялое. Что вот: "бедный, несчастный, и как все плохо". Но когда ты держишься и пытаешься все это вывозить не на позитиве, но и не на негативе, — спокойно очень к этому относишься — что вот пока я ходить не могу… Хорошо. Я полежу день-два, пересяду на коляску, смогу ездить по территории, потом костыли, потом протез… Типа, все окей, все нормально.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Дехтяр подчеркивает, что такой подход действительно работает, ведь за все это время он не заметил жалости со стороны близких и знакомых.

По словам ветерана, очень важно отталкиваться от того, что у тебя есть и никогда не отчаиваться.

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