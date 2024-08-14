Ногти стриг и психанул. Ветеран "Айдара" об отношении гражданских к ветеранам ВСУ

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA отметил, что украинцы до сих пор не осознали масштаб проблемы в нашем обществе, связанной с ветеранами войны.

В Украине до сих пор не сформировалась культура обращения с ветеранами

По словам защитника, его довольно часто раздражает именно поведение людей, которое выходит за пределы дозволенного.

К примеру, это случаи, когда окружающие пытаются навязать свою “помощь”, игнорируя слова ветерана о том, что она ему пока не нужна.

И люди на улицах могут просто подойти, начать что-нибудь с тобой говорить. А ты с ними не хочешь общаться. Почему я рандомным прохожим должен рассказывать о своей жизни? Если мне нужна помощь, я, конечно, попрошу кого-нибудь: подать мне кофе, придержать мне дверь, подать условно руку или еще что-то. Потому что Львов — не очень инклюзивный город на самом деле: брусчатка, бордюры, скользкая брусчатка. Но если мне нужна помощь, то я сам об этом попрошу, сам об этом скажу. Если я говорю "нет", то это значит "нет". Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

По словам Дехтяря, лучше всех всегда реагируют дети, ведь они очень искренние в своих чувствах и эмоциях, никогда не скрывают их. Если детям действительно интересно, они подходят, расспрашивают.

Кроме того, ветеран отмечает, что между воинами с ампутациями уже успела сформироваться интересная традиция: даже если они видят друг друга впервые в жизни — все равно здороваются.

Как юмор помогает общаться с бестактными людьми

Мы, когда были в Галичине в реабилитационном центре, сидели на улице с ребятами, пили кофе, курили. Тогда же приезжали скорые — ребят просто перевозили из больниц к нам на реабилитацию. Мы всегда спрашивали водителей, когда они нормальных начнут привозить — целых. Такая немного чернуха, но нормально, — в шутку отмечает Дехтяр. Поделиться

Поскольку в Украине немало бестактных людей, довольно часто приходится отвечать им с юмором.

Ветеран отдает себе отчет, что речь идет не о пренебрежении — гражданские просто не осознают масштаб проблемы, которая в нашем обществе связана с ветеранами.

У меня раньше была классная отмазка: я всегда говорил, что я ногти стриг и психанул. Вот оно классно работает с людьми. Поделиться

Станислав напоминает украинцам, что существует инклюзивный словарь, который поможет наконец понять, как правильно называть людей: или человек с инвалидностью, или человек с ограниченными возможностями, или человек инклюзивный.