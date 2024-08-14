Ногти стриг и психанул. Ветеран "Айдара" об отношении гражданских к ветеранам ВСУ

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA отметил, что украинцы до сих пор не осознали масштаб проблемы в нашем обществе, связанной с ветеранами войны.
Главные тезисы
- Гражданские часто не понимают, каким должно быть отношение к ветеранам и людям с инвалидностью.
- Не нужно навязывать ветеранам свою помощь, если они сами о ней не попросили.
- Станислав Дехтяр призывает украинцев использовать инклюзивный словарь, если у них возникают трудности с использованием определенных терминов и понятий.
В Украине до сих пор не сформировалась культура обращения с ветеранами
По словам защитника, его довольно часто раздражает именно поведение людей, которое выходит за пределы дозволенного.
К примеру, это случаи, когда окружающие пытаются навязать свою “помощь”, игнорируя слова ветерана о том, что она ему пока не нужна.
По словам Дехтяря, лучше всех всегда реагируют дети, ведь они очень искренние в своих чувствах и эмоциях, никогда не скрывают их. Если детям действительно интересно, они подходят, расспрашивают.
Кроме того, ветеран отмечает, что между воинами с ампутациями уже успела сформироваться интересная традиция: даже если они видят друг друга впервые в жизни — все равно здороваются.
Как юмор помогает общаться с бестактными людьми
Поскольку в Украине немало бестактных людей, довольно часто приходится отвечать им с юмором.
Ветеран отдает себе отчет, что речь идет не о пренебрежении — гражданские просто не осознают масштаб проблемы, которая в нашем обществе связана с ветеранами.
Станислав напоминает украинцам, что существует инклюзивный словарь, который поможет наконец понять, как правильно называть людей: или человек с инвалидностью, или человек с ограниченными возможностями, или человек инклюзивный.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-