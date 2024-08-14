Ветеран ВСУ призвал к решению одной из главных проблем городов Украины

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” обращает внимание на то, что города Украины до сих пор не оборудованы таким образом, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно. Своими наблюдениями защитник поделился в интервью Online.UA.

Одна из главных проблем украинских городов до сих пор не решена

Как отмечает ветеран, города Украины не готовы к людям с инвалидностью, к людям на протезах, костылях и креслах колесных.

Вот Саша Терен — знаете такого персонажа, наверное. У него очень классная программа. "Відвал ніг". Чувак делает классную работу. Он ездит по городам и проверяет их инклюзивность. Есть понимание, что жопа полная. Я не так много в городах где был, но условно большие города, там где я бывал, они не готовы. Если какие-то новые пространства создаются, то они стараются быть инклюзивными. Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Однако, как отмечает защитник, этого недостаточно, ведь все это должно быть по умолчанию и без кислых лиц.

Человеку с инвалидностью должно быть комфортно, а это значит, что государство и сознательные граждане должны наконец-то начать решать существующие проблемы.

Понятие человека с ограниченными возможностями сразу ставит четкие рамки на человека, что он чего-то не может. И сколько у нас людей сидят по домам и не могут жить спокойную жизнь в городе. Поделиться

Коротко про Станислава "Уксуса" Дехтяря