Ветеран ВСУ призвал к решению одной из главных проблем городов Украины

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” обращает внимание на то, что города Украины до сих пор не оборудованы таким образом, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно. Своими наблюдениями защитник поделился в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- Ветеран напоминает о важности создания инклюзивных условий для людей с ограниченными возможностями.
- Это ответственность не только государства, но всех сознательных граждан.
- Узнайте больше про Станислава “Уксуса” Дехтяря и его историю борьбы за независимость родины.
Одна из главных проблем украинских городов до сих пор не решена
Как отмечает ветеран, города Украины не готовы к людям с инвалидностью, к людям на протезах, костылях и креслах колесных.
Однако, как отмечает защитник, этого недостаточно, ведь все это должно быть по умолчанию и без кислых лиц.
Человеку с инвалидностью должно быть комфортно, а это значит, что государство и сознательные граждане должны наконец-то начать решать существующие проблемы.
Коротко про Станислава "Уксуса" Дехтяря
После начала широкомасштабного вторжения мужчина записался в терроборону Вооруженных Сил Украины. Хотя был без военного опыта, но с большим желанием защищать свою страну.
Сначала Станислав служил под Угледаром, а затем был переведен на Бахмутское направление. В августе 2022 года, во время обороны позиции, военный получил тяжелое ранение.
Во Львове боец перенес две операции, ему ампутировали правую ногу.
В настоящее время ветеран занимается волонтерством. Он собирает средства в соцсетях для своих побратимов и помогает доставлять технику в Донецкую область.
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