Ветеран ВСУ призвал к решению одной из главных проблем городов Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Ветеран ВСУ призвал к решению одной из главных проблем городов Украины

Станислав Дехтяр
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Источник:  online.ua

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” обращает внимание на то, что города Украины до сих пор не оборудованы таким образом, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно. Своими наблюдениями защитник поделился в интервью Online.UA.

Главные тезисы

  • Ветеран напоминает о важности создания инклюзивных условий для людей с ограниченными возможностями.
  • Это ответственность не только государства, но всех сознательных граждан.
  • Узнайте больше про Станислава “Уксуса” Дехтяря и его историю борьбы за независимость родины.

Одна из главных проблем украинских городов до сих пор не решена

Как отмечает ветеран, города Украины не готовы к людям с инвалидностью, к людям на протезах, костылях и креслах колесных.

Вот Саша Терен — знаете такого персонажа, наверное. У него очень классная программа. "Відвал ніг". Чувак делает классную работу. Он ездит по городам и проверяет их инклюзивность. Есть понимание, что жопа полная. Я не так много в городах где был, но условно большие города, там где я бывал, они не готовы. Если какие-то новые пространства создаются, то они стараются быть инклюзивными.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Однако, как отмечает защитник, этого недостаточно, ведь все это должно быть по умолчанию и без кислых лиц.

Человеку с инвалидностью должно быть комфортно, а это значит, что государство и сознательные граждане должны наконец-то начать решать существующие проблемы.

Понятие человека с ограниченными возможностями сразу ставит четкие рамки на человека, что он чего-то не может. И сколько у нас людей сидят по домам и не могут жить спокойную жизнь в городе.

Коротко про Станислава "Уксуса" Дехтяря

  • После начала широкомасштабного вторжения мужчина записался в терроборону Вооруженных Сил Украины. Хотя был без военного опыта, но с большим желанием защищать свою страну.

  • Сначала Станислав служил под Угледаром, а затем был переведен на Бахмутское направление. В августе 2022 года, во время обороны позиции, военный получил тяжелое ранение.

  • Во Львове боец перенес две операции, ему ампутировали правую ногу.

  • В настоящее время ветеран занимается волонтерством. Он собирает средства в соцсетях для своих побратимов и помогает доставлять технику в Донецкую область.

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