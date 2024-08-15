По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 220 солдат оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали 1220 военных РФ и уничтожили десятки вражеской техники за сутки.
- Армия РФ понесла значительные потери в войне против Украины, включая личный состав, технику и авиацию.
- Аналитики отмечают продвижение оккупационной армии РФ по разным направлениям, включая поле к северу от Харькова и юго-востоку от Лукьянцов.
- ВСУ успешно отражают атаки российских войск и оставляют линию фронта без изменений.
- Боевые действия продолжаются в разных регионах Украины, включая Торецк, Покровск и Запорожскую область, где наблюдаются наземные атаки окупантов.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
личного состава – около 595 тыс. 620 (+1 тыс. 220) человек,
танков ‒ 8 тыс 484 (+8) ед,
боевых бронированных машин – 16 тыс 426 (+24) ед,
артиллерийских систем – 16 тыс 868 (+47) ед,
РСЗО – 1 тыс 154 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 922 (+1) ед,
самолетов – 367 (+1) ед,
вертолетов – 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 тыс 598 (+50),
крылатые ракеты – 2 тыс 428 (+2),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 22 тыс 775 (+65) ед,
специальная техника – 2 тыс 813 (+0)
Что аналитики говорят о ситуации на фронтах в Украине
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), оккупационная армия РФ недавно добилась продвижения к северу от Харькова.
Со ссылкой на геолокационные данные по состоянию на 13 августа аналитики отмечают, что российские оккупанты продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого и к северу от Харькова.
Кроме этого аналитики приводят геолокационные данные по состоянию на 14 августа, согласно которым преступная армия РФ продвинулась к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев и Глубокого.
Кроме этого, как отмечают в ISW, в течение 14 августа боевые действия продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
По информации Генштаба, российские оккупанты проводили атаки к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к юго-востоку от Купянска вблизи Петропавловки, Берестового, Новоосинового, Кругляковки, северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Тернов, юго-западнее. от Кременной в районе Серебрянского леса.
В Донецкой области подразделения преступной армии РФ предпринимали безуспешные попытки наступления к северо-востоку от Северска возле Белогоровки, к востоку от Северска близ Верхнекаменского, к юго-востоку от Северска возле Спорного и Выемки.
Продолжались боевые действия под Часовым Яром; к северу от Часового Яра у Белой Горы; восточнее Временного Яра у Ивановского; и юго-восточнее Часового Яра у Андреевки, однако без изменений линии фронта.
Продолжались атаки российских оккупантов в районе Торецка, восточнее Торецка возле Северного, юго-восточнее Торецка возле Железного, к югу от Торецка возле Ню-Йорка и юго-западнее Торецка возле Сухой Балки.
Аналитики со ссылкой на данные геолокации по состоянию на 13-14 августа отмечают, что российские оккупанты продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного, оба к юго-востоку от Покровска.
Наземные атаки преступной армии РФ продолжались к северо-востоку от Покровска близ Малиновки, к востоку от Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки, юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Нудного, Карловки, Птического.
Российские войска продолжали наземные атаки западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
В Запорожской области продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако без продвижений российских оккупантов.
По информации Генштаба, российские силы безуспешно атаковали вблизи Роботино, к северу от Роботино у Новоданиловки и к северо-востоку от Роботино у Малой Токмачки.
12 и 13 августа шли позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе на островах в дельте Днепра.
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