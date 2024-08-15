По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 220 солдат оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины

личного состава – около 595 тыс. 620 (+1 тыс. 220) человек,

танков ‒ 8 тыс 484 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 16 тыс 426 (+24) ед,

артиллерийских систем – 16 тыс 868 (+47) ед,

РСЗО – 1 тыс 154 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 922 (+1) ед,

самолетов – 367 (+1) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 тыс 598 (+50),

крылатые ракеты – 2 тыс 428 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22 тыс 775 (+65) ед,

специальная техника – 2 тыс 813 (+0)

Что аналитики говорят о ситуации на фронтах в Украине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), оккупационная армия РФ недавно добилась продвижения к северу от Харькова.

Со ссылкой на геолокационные данные по состоянию на 13 августа аналитики отмечают, что российские оккупанты продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого и к северу от Харькова.

Кроме этого аналитики приводят геолокационные данные по состоянию на 14 августа, согласно которым преступная армия РФ продвинулась к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев и Глубокого.

Кроме этого, как отмечают в ISW, в течение 14 августа боевые действия продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Военные ВСУ

По информации Генштаба, российские оккупанты проводили атаки к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к юго-востоку от Купянска вблизи Петропавловки, Берестового, Новоосинового, Кругляковки, северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Тернов, юго-западнее. от Кременной в районе Серебрянского леса.

В Донецкой области подразделения преступной армии РФ предпринимали безуспешные попытки наступления к северо-востоку от Северска возле Белогоровки, к востоку от Северска близ Верхнекаменского, к юго-востоку от Северска возле Спорного и Выемки.

Продолжались боевые действия под Часовым Яром; к северу от Часового Яра у Белой Горы; восточнее Временного Яра у Ивановского; и юго-восточнее Часового Яра у Андреевки, однако без изменений линии фронта.

Продолжались атаки российских оккупантов в районе Торецка, восточнее Торецка возле Северного, юго-восточнее Торецка возле Железного, к югу от Торецка возле Ню-Йорка и юго-западнее Торецка возле Сухой Балки.

Аналитики со ссылкой на данные геолокации по состоянию на 13-14 августа отмечают, что российские оккупанты продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного, оба к юго-востоку от Покровска.

Наземные атаки преступной армии РФ продолжались к северо-востоку от Покровска близ Малиновки, к востоку от Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки, юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Нудного, Карловки, Птического.

Российские войска продолжали наземные атаки западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

В Запорожской области продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако без продвижений российских оккупантов.

По информации Генштаба, российские силы безуспешно атаковали вблизи Роботино, к северу от Роботино у Новоданиловки и к северо-востоку от Роботино у Малой Токмачки.

12 и 13 августа шли позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе на островах в дельте Днепра.