ЗСУ завершили пошук та знищення солдатів РФ у Суджі — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі Курської області.

Сирський доповів про ситуацію у Суджі Курської області РФ

Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Олександр Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.

Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.

Що відомо про ситуацію в Курській області

Новими даними увечері 13 серпня поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він доповів про розвиток подій на Курщині президенту України Володимиру Зеленському.

За словами Сирського, попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.

Варто також зазначити, що станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росі

Також стало відомо, що Росія уже почала виводити частину військ з України, щоб зупинити стрімкий наступ Збройних сил України на російській Курщині. Що важливо розуміти, таким чином ЗСУ реалізували одне з ключових завдань свого прориву.