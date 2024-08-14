ВСУ завершили поиск и уничтожение солдат РФ в Судже — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области.

Сырский доложил о ситуации в Судже Курской области РФ

Группировки сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Александр Сырский также подчеркнул, что был завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные пленили еще более 100 пленных российских военных.

Что известно о ситуации в Курской области

Новыми данными вечером 13 августа поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он доложил о развитии событий в Курщине президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Сырского, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается.

Следует также отметить, что по состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км территории России

Также стало известно, что Россия начала выводить часть войск из Украины, чтобы остановить стремительное наступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине. Что важно понимать, таким образом ВСУ реализовали одну из ключевых задач своего прорыва.