Росія знімає фейкові відео з акторами про дії ЗСУ на Курщині

Росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курську область з переодягненими у форму Збройних сил України людьми.

Росія знімає фейки про ЗСУ на Курщині

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як і попереджали, росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курщину з переодягненими в форму ЗСУ людьми. Це традиційна система російської пропаганди, обкатана на Харківщині та інших окупованих територіях. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

За інформацією Коваленка, для цього залучають структури, зокрема театральну студію "Крылья", які фінансує Міноборони РФ.

Він додав, що ЦПД регулярно виявляє такі продукти.

Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових

Центр протидії дезінформації при РНБО викрив джерело фейкових відео про українських військових. За цим стоять студії РФ, пов’язані з Міноборони та ГРУ.

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.