Росія знімає фейкові відео з акторами про дії ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знімає фейкові відео з акторами про дії ЗСУ на Курщині

Курська область
Джерело:  online.ua

Росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курську область з переодягненими у форму Збройних сил України людьми.

Головні тези:

  • Російська пропаганда використовує фейкові відео з акторами, які переодягнені у форму Збройних сил України, щоб дискредитувати ЗСУ на Курщині.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО виявляє фейки та розкриває зв'язок між студіями, що виробляють відео, та російським Міноборони та ГРУ.
  • Фейкова інформація та відео про дії ЗСУ на окупованих територіях є частиною традиційної системи російської пропаганди, спростовування якої є важливою місією для українських розвідників.

Росія знімає фейки про ЗСУ на Курщині

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як і попереджали, росіяни активізували зйомку постановочних роликів про Курщину з переодягненими в форму ЗСУ людьми. Це традиційна система російської пропаганди, обкатана на Харківщині та інших окупованих територіях.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

За інформацією Коваленка, для цього залучають структури, зокрема театральну студію "Крылья", які фінансує Міноборони РФ.

Він додав, що ЦПД регулярно виявляє такі продукти.

Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових

Центр протидії дезінформації при РНБО викрив джерело фейкових відео про українських військових. За цим стоять студії РФ, пов’язані з Міноборони та ГРУ.

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія «Крылья», яка пов‘язана з російським Міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до «Новоросія ТБ», а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з ГРУ РФ, — заявив Андрій Коваленко. 

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