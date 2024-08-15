Россия снимает фейковые видео с актерами о действиях ВСУ на Курщине

Россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курской области с переодетыми в форму Вооруженных сил Украины людьми.
Главные тезисы
- Российская пропаганда использует фейковые видео с актерами, переодетыми в форму ВСУ, для дискредитации Украины на территории Курщины.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО раскрывает фейковую информацию и связи студий с Минобороны РФ и ГРУ.
- Традиционная система российской пропаганды включает производство фейковых видео о якобы действиях украинских военных на оккупированных территориях.
Россия снимает фейки о ВСУ на Курщине
Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По информации Коваленко, для этого привлекают структуры, в том числе театральную студию "Крылья", финансируемую Минобороны РФ.
Он добавил, что ЦПД регулярно обнаруживает такие продукты.
Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных
Центр противодействия дезинформации при СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.
Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-