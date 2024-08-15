Россия снимает фейковые видео с актерами о действиях ВСУ на Курщине

Россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курской области с переодетыми в форму Вооруженных сил Украины людьми.

Россия снимает фейки о ВСУ на Курщине

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как и предупреждали, россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми. Это традиционная система российской пропаганды, обкатанная в Харьковской области и других оккупированных территориях. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

По информации Коваленко, для этого привлекают структуры, в том числе театральную студию "Крылья", финансируемую Минобороны РФ.

Он добавил, что ЦПД регулярно обнаруживает такие продукты.

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Центр противодействия дезинформации при СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.