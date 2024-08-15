Россия снимает фейковые видео с актерами о действиях ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снимает фейковые видео с актерами о действиях ВСУ на Курщине

Курщина
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Источник:  online.ua

Россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курской области с переодетыми в форму Вооруженных сил Украины людьми.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда использует фейковые видео с актерами, переодетыми в форму ВСУ, для дискредитации Украины на территории Курщины.
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО раскрывает фейковую информацию и связи студий с Минобороны РФ и ГРУ.
  • Традиционная система российской пропаганды включает производство фейковых видео о якобы действиях украинских военных на оккупированных территориях.

Россия снимает фейки о ВСУ на Курщине

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как и предупреждали, россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми. Это традиционная система российской пропаганды, обкатанная в Харьковской области и других оккупированных территориях.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

По информации Коваленко, для этого привлекают структуры, в том числе театральную студию "Крылья", финансируемую Минобороны РФ.

Он добавил, что ЦПД регулярно обнаруживает такие продукты.

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Центр противодействия дезинформации при СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко.

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