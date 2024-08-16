ВСУ обновили данные по потерям армии РФ на фронте

В течение 15 августа украинские защитники успели ликвидировать 1330 российских захватчиков, а также уничтожить 59 артсистем, 35 ББМ и 12 танков врага.

Потери армии РФ по состоянию на 16 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 596 950 (+1 330) человек,

танков — 8496 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 16 461 (+35) ед,

артиллерийских систем — 16 927 (+59) ед,

РСЗО — 1 159 (+5) ед,

средств ПВО — 922 (+0) ед,

самолетов — 367 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 659 (+61) ед,

крылатых ракет — 2 429 (+1) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22 848 (+73) ед,

специальной техники — 2 829 (+16) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 15-16 августа

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

15 августа армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ.

Более того, указано, что враг совершил более 4600 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и два состава ГСМ, — сообщает Генштаб ВСУ. Поделиться

Кроме того, указано, что самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях.