ВСУ обновили данные по потерям армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обновили данные по потерям армии РФ на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение 15 августа украинские защитники успели ликвидировать 1330 российских захватчиков, а также уничтожить 59 артсистем, 35 ББМ и 12 танков врага.

Главные тезисы

  • Армия РФ активно наносит удары по позициям украинских войск с помощью ракет и авиации, но украинские защитники эффективно противостоят вражеским атакам.
  • Наиболее яростные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские силы отражают многочисленные вражеские атаки.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

Потери армии РФ по состоянию на 16 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 596 950 (+1 330) человек,

  • танков — 8496 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 461 (+35) ед,

  • артиллерийских систем — 16 927 (+59) ед,

  • РСЗО — 1 159 (+5) ед,

  • средств ПВО — 922 (+0) ед,

  • самолетов — 367 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 659 (+61) ед,

  • крылатых ракет — 2 429 (+1) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 848 (+73) ед,

  • специальной техники — 2 829 (+16) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 15-16 августа

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

15 августа армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ.

Более того, указано, что враг совершил более 4600 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и два состава ГСМ, — сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, указано, что самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях.

К примеру, на Покровском направлении украинские защитники отразили 41 вражескую атаку. В районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожелание, Нудное и Птичье.

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