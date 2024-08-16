ВСУ обновили данные по потерям армии РФ на фронте

В течение 15 августа украинские защитники успели ликвидировать 1330 российских захватчиков, а также уничтожить 59 артсистем, 35 ББМ и 12 танков врага.
Главные тезисы
- Армия РФ активно наносит удары по позициям украинских войск с помощью ракет и авиации, но украинские защитники эффективно противостоят вражеским атакам.
- Наиболее яростные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские силы отражают многочисленные вражеские атаки.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.
Потери армии РФ по состоянию на 16 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 596 950 (+1 330) человек,
танков — 8496 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 16 461 (+35) ед,
артиллерийских систем — 16 927 (+59) ед,
РСЗО — 1 159 (+5) ед,
средств ПВО — 922 (+0) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 659 (+61) ед,
крылатых ракет — 2 429 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22 848 (+73) ед,
специальной техники — 2 829 (+16) ед.
Что известно о ситуации на фронте 15-16 августа
За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
15 августа армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ.
Более того, указано, что враг совершил более 4600 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, указано, что самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях.
К примеру, на Покровском направлении украинские защитники отразили 41 вражескую атаку. В районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожелание, Нудное и Птичье.
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