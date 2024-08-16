Как Путин будет останавливать наступление ВСУ на Курщине. США раскрыли планы Кремля

Согласно данным американских военных чиновников, армия РФ могла перебросить в Курскую область несколько тысяч своих солдат с оккупированных территорий Украины, чтобы сорвать продвижение воинов ВСУ.

Путин все же решился на передислокацию своих войск

Штатами до сих пор не удалось выяснить, какое точное количество оккупантов перебрасывает страна-агрессорка, однако они активно работают над этим.

Согласно последним данным, Россия переместила в Курскскую область несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.

Для нас очевидно, что Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы противодействовать тому, что делают украинцы. Джон Кирби Спикер Совета национальной безопасности

По словам последнего, передислокация российских войск из Украины не означает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге в направлении таких городов, как Запорожье.

Что важно понимать, крупнейшие и лучше подготовленные подразделения РФ остаются на территории Украины.

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Путин пока не относится серьезно к вопросу обороны Курской области

По словам одного из инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день диктатор усиливает оборону региона преимущественно необученными призывниками, которые приезжают из других регионов страны-агрессорки.

Кроме того, указано, что в дополнение к переброшенным из Украины войскам Россия также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих опытных сил в Курскую область, возможно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины. Поделиться

Анонимные источники предполагают, что на самом деле Путин может перебросить в Курскую область еще больше своих войск с территории Украины.