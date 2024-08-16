Українські військові продовжують розширювати власний контроль над територією Курської області в ході успішного наступу.

Що відомо про останні успіхи ЗСУ у просуванні на Курщині

За інформацією РосЗМІ, від початку тижня охоплена бойовими діями територія Курської області збільшилась на 10%.

ЗСУ вдалось розширити територію власного наступу до 1 тис 150 кв км.

За інформацією аналітиків моніторингового проєкту DeepState, площа взятої під контроль українськими військовими території на Курщині охоплює 507,76 кв км, а так звана “сіра зона” вже становить 640, 92 кв км.

Наразі українські військові, ймовірно, ведуть бойові дії в районі Кореневого.

В районі цього населеного пункту, як повідомляється, було розбито ще одну колону військових злочинної армії РФ.

Розбита колона техніки армії РФ на Курщині

Зазначається, що російські окупанти, ймовірно, знову повторили свою помилку, яка була під Рильськом.

Росіяни бідкаються, що саме Коренево блокує шлях на Рильськ, а захопивши Рильськ, українські сили "одразу залишать без постачання та підтримки купу прикордонних пунктів у тому районі".

Аналітики пишуть, що ЗСУ нещодавно просунулися та діють у Сафонівці, що за 28 км від кордону.

В міноборони країни-агресорки також заявляють про бої поблизу Каучука, що на північний схід від Коренево та за 27 км від кордону.

Російські воєнкори також заявляють про перехід під контроль України села Бондарівка, що на схід від Суджі.

Що кажуть західні аналітики стосовно просування ЗСУ на Курщині

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, за останні 2-3 дні українські військові окрім міста Суджа взяли під контроль населені пункти Любимівка і Свердликове, а також впритул підійшли до Кореневого та Мартинівки.

Карта бойових дій на Курщині від аналітика Bild Юліана Рьопке