Решится ли РФ снова атаковать Украину после поражения в войне — ответ ветерана "Айдара"

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” призывает украинцев не забывать о том, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, навсегда останется нашим соседом. Это означает, что она может решиться на реванш даже после сокрушительного поражения в войне. Об этом он заявил в интервью Online.UA.

Россия не сможет смириться с фактом поражения

По мнению Дехтяря, победа Украины в войне над Россией станет своеобразной паузой перед началом нового боя.

Страна-агрессорка не сможет пережить унижения и захочет реванша, как это уже было не раз в ее истории.

Все равно эта огромная машина (Россия — ред.), накопив свои ресурсы, повторно еще раз повалит. Да, так оно и будет. Так происходило более 400 лет. Во всяком случае, как показывает история, все войны заканчиваются переговорами и определенными договоренностями. Можем ли мы на это повлиять? Мы — нет. Но должны. Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Как отмечает ветеран, украинцы должны сделать все возможное, чтобы война не завершилась эфемерным перемирием, ведь это означает, что все жертвы и подвиги наших героев были напрасны.

Также очень важно осознать ответственность за то, что будет происходить дальше, ведь мы не можем всегда рассчитывать на помощь США, Европы и НАТО.

Мы сами у себя, и это наша проблема. Это наша ответственность. За нас никто решать наши проблемы не будет. И то, что нам дают помощь, это классно. Но этого все равно недостаточно для нас… Это делается нашими руками и будет делаться нашими руками. Мы географически никуда не переместимся. Мы не можем построить большой забор, вырыть ров с крокодилами, набрасывать туда змей, чтобы они (россияне — ред.) к нам не могли попасть. Они будут. И нам нужно с этим смириться, что у нас сосед идиот. Он есть и будет. Поделиться

Может ли что-нибудь измениться в России после свержения режима Путина

Ветеран батальона "Айдар" убежден, что даже смена власти в стране-агрессорке глобально ничего не изменит.

Там (в России — ред.) люди — дебилы, в принципе все. 143 миллиона долбо*бов… Поделиться

На этом фоне украинцам важно осознать, с чем мы на самом деле имеем дело.