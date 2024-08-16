Решится ли РФ снова атаковать Украину после поражения в войне — ответ ветерана "Айдара"
Категория
Украина
Дата публикации

Решится ли РФ снова атаковать Украину после поражения в войне — ответ ветерана "Айдара"

Станислав Дехтяр
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Источник:  online.ua

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” призывает украинцев не забывать о том, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, навсегда останется нашим соседом. Это означает, что она может решиться на реванш даже после сокрушительного поражения в войне. Об этом он заявил в интервью Online.UA.

Главные тезисы

  • Украине важно быть готовой к тому, что Россия начнет новое вторжение после поражения в текущей войне.
  • Смена власти в России путем свержения режима Путина не гарантирует изменений в политике страны-агрессорки.
  • У украинского народа должно быть сформировано осознание коллективной ответственности за будущее родины.

Россия не сможет смириться с фактом поражения

По мнению Дехтяря, победа Украины в войне над Россией станет своеобразной паузой перед началом нового боя.

Страна-агрессорка не сможет пережить унижения и захочет реванша, как это уже было не раз в ее истории.

Все равно эта огромная машина (Россия — ред.), накопив свои ресурсы, повторно еще раз повалит. Да, так оно и будет. Так происходило более 400 лет. Во всяком случае, как показывает история, все войны заканчиваются переговорами и определенными договоренностями. Можем ли мы на это повлиять? Мы — нет. Но должны.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Как отмечает ветеран, украинцы должны сделать все возможное, чтобы война не завершилась эфемерным перемирием, ведь это означает, что все жертвы и подвиги наших героев были напрасны.

Также очень важно осознать ответственность за то, что будет происходить дальше, ведь мы не можем всегда рассчитывать на помощь США, Европы и НАТО.

Мы сами у себя, и это наша проблема. Это наша ответственность. За нас никто решать наши проблемы не будет. И то, что нам дают помощь, это классно. Но этого все равно недостаточно для нас… Это делается нашими руками и будет делаться нашими руками. Мы географически никуда не переместимся. Мы не можем построить большой забор, вырыть ров с крокодилами, набрасывать туда змей, чтобы они (россияне — ред.) к нам не могли попасть. Они будут. И нам нужно с этим смириться, что у нас сосед идиот. Он есть и будет.

Может ли что-нибудь измениться в России после свержения режима Путина

Ветеран батальона "Айдар" убежден, что даже смена власти в стране-агрессорке глобально ничего не изменит.

Там (в России — ред.) люди — дебилы, в принципе все. 143 миллиона долбо*бов…

На этом фоне украинцам важно осознать, с чем мы на самом деле имеем дело.

Надо нашим людям напоминать о происходящем. У людей, мне кажется, немного замылены глаза. Они не видят целую картинку, и о той картине никто людям не говорит, никто им не рассказывает, не объясняет. И у наших людей, к большому сожалению, нет ощущения коллективной ответственности за то, что делается.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

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