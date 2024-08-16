Решится ли РФ снова атаковать Украину после поражения в войне — ответ ветерана "Айдара"

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” призывает украинцев не забывать о том, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, навсегда останется нашим соседом. Это означает, что она может решиться на реванш даже после сокрушительного поражения в войне. Об этом он заявил в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- Украине важно быть готовой к тому, что Россия начнет новое вторжение после поражения в текущей войне.
- Смена власти в России путем свержения режима Путина не гарантирует изменений в политике страны-агрессорки.
- У украинского народа должно быть сформировано осознание коллективной ответственности за будущее родины.
Россия не сможет смириться с фактом поражения
По мнению Дехтяря, победа Украины в войне над Россией станет своеобразной паузой перед началом нового боя.
Страна-агрессорка не сможет пережить унижения и захочет реванша, как это уже было не раз в ее истории.
Как отмечает ветеран, украинцы должны сделать все возможное, чтобы война не завершилась эфемерным перемирием, ведь это означает, что все жертвы и подвиги наших героев были напрасны.
Также очень важно осознать ответственность за то, что будет происходить дальше, ведь мы не можем всегда рассчитывать на помощь США, Европы и НАТО.
Может ли что-нибудь измениться в России после свержения режима Путина
Ветеран батальона "Айдар" убежден, что даже смена власти в стране-агрессорке глобально ничего не изменит.
На этом фоне украинцам важно осознать, с чем мы на самом деле имеем дело.
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