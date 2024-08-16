Чи наважиться РФ знову атакувати Україну після поразки у війні — відповідь ветерана "Айдару"

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” закликає українців не забувати про те, що Росія, у якому б вигляді вона не існувала, назавжди залишиться нашим сусідом. Це означає, що вона може наважитися на реванш навіть після нищівної поразки у війні. Про це він заявив в інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- Україні важливо бути готовою до того, що Росія розпочне нове вторгнення після поразки в поточній війні.
- Зміна влади в Росії шляхом повалення режиму Путіна не гарантує змін у політиці країни-агресорки.
- В українського народу має бути сформоване усвідомлення колективної відповідальності за майбутнє батьківщини.
Росія не зможе змиритися з фактом поразки
На переконання Дехтяря, перемога України у війні над Росією стане своєрідною паузою перед початком нового бою.
Країна-агресорка не зможе пережити приниження й захоче реваншу, як це вже було не один раз в її історії.
Як зазначає ветеран, українці повинні зробити все можливе, аби війна не завершилася ефемерним перемир'ям, адже це означатиме, що всі жертви та подвиги наших героїв були марними.
Також вкрай важливо усвідомити відповідальність за те, що буде відбуватися далі, адже ми не можемо завжди розраховувати на допомогу США, Європи та НАТО.
Чи може щось змінитися в Росії після повалення режиму Путіна
Ветеран батальйону "Айдар" переконаний, що навіть зміна влади в країні-агресорці глобально нічого не змінить.
На цьому тлі українцям важливо усвідомити, з чим ми насправді маємо справу.
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