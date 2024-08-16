Чи наважиться РФ знову атакувати Україну після поразки у війні — відповідь ветерана "Айдару"

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” закликає українців не забувати про те, що Росія, у якому б вигляді вона не існувала, назавжди залишиться нашим сусідом. Це означає, що вона може наважитися на реванш навіть після нищівної поразки у війні. Про це він заявив в інтерв'ю Online.UA.

Росія не зможе змиритися з фактом поразки

На переконання Дехтяря, перемога України у війні над Росією стане своєрідною паузою перед початком нового бою.

Країна-агресорка не зможе пережити приниження й захоче реваншу, як це вже було не один раз в її історії.

Все одно ця величезна машина (Росія — ред.), накопичивши свої ресурси, повторно ще раз повалить. Так було, так воно і буде. Так відбувалося понад 400 років. У будь-якому випадку, як показує історія, всі війни закінчуються перемовинами та певними домовленостями. Чи можемо ми на це вплинути? Ми — ні. Але мусимо. Станіслав “Уксус” Дехтяр Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

Як зазначає ветеран, українці повинні зробити все можливе, аби війна не завершилася ефемерним перемир'ям, адже це означатиме, що всі жертви та подвиги наших героїв були марними.

Також вкрай важливо усвідомити відповідальність за те, що буде відбуватися далі, адже ми не можемо завжди розраховувати на допомогу США, Європи та НАТО.

Ми є самі в себе, і це наша проблема. Це наша відповідальність. За нас ніхто наші проблеми вирішувати не буде. І те, що нам дають допомогу, — це класно. Але того все одно недостатньо для нас… Це все робиться нашими руками і буде робитися нашими руками. Ми географічно нікуди не перемістимося. Ми не можемо побудувати великий паркан, вирити рів з крокодилами, накидати туди змій, щоб вони (росіяни — ред.) до нас не могли потрапити. Вони будуть. І нам треба з цим змиритися, що в нас сусід — ідіот. Він є і буде. Поширити

Чи може щось змінитися в Росії після повалення режиму Путіна

Ветеран батальйону "Айдар" переконаний, що навіть зміна влади в країні-агресорці глобально нічого не змінить.

Там (у Росії — ред.) люди — дебіли, в принципі всі. 143 мільйони довбнів… Поширити

На цьому тлі українцям важливо усвідомити, з чим ми насправді маємо справу.