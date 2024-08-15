Наказать РФ. Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МКС

Зеленский внес в Совет законопроект о ратификации Римского статута МКС

Соответствующий законопроект № 11484 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок в него" появился на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта — привести положения Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

Также он преследует цель обеспечения уголовно-правового преследования за самые тяжкие международные преступления. Речь идет, в частности, о преступлении геноцида, преступлении агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

В обосновании говорится, что действия России в Украине квалифицируются как агрессия и международный вооруженный конфликт. Следовательно, в этом случае действуют нормы международного гуманитарного права, а его нарушения — военные преступления. В то же время россияне совершают преступления против человечности. Впрочем, Уголовный Кодекс Украины не предусматривает уголовную ответственность за преступления против человечности и за военные преступления.

Эти пробелы обусловлены тем, что с момента принятия Уголовного кодекса его положения системно не согласовывались с современным международным правом. (...) В условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствие с требованиями международного уголовного права (в виде Римского статута) является чрезвычайно важным вопросом, требующим решения. Поделиться

Римский статут Международного Уголовного Суда — это международный договор, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 Римский статут подписали всего 155 государств (Украина сделала это 20 января 2000 года), но ратифицировали 122 государства (Украина не ратифицировала). Статут устанавливает круг деятельности, юрисдикцию и структуру суда.

Украина работает над ратификацией Римского статута МКС

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что Украина возобновила работу по ратификации Римского статута и планирует решить этот вопрос до конца 2024 года.

Я лично поддерживаю ратификацию. Я знаю, что генеральный прокурор поддерживает, а также соответствующий комитет парламента. Я думаю, что мы вместе это сделаем. Я ставлю перед собой цель решить вопрос с ратификацией до конца этого года.

По ее словам, проблемы с ратификацией, в том числе, связаны с тем, что в предыдущие годы были не совсем корректные коммуникационные меседжи, которые должны обосновывать целесообразность ратификации Римского статута.

Поэтому сложилось действительно ошибочное впечатление относительно этого, которое, к сожалению, довольно укоренилось в сознании военных. Поделиться

Ошибочное отношение состоит в том, что, казалось бы, как только Украина ратифицирует Римский статут, он станет основанием для привлечения украинских военных и руководства к ответственности в Международном уголовном суде. Однако Мудрая отмечает, что с юридической точки зрения это некорректное утверждение.