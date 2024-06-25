Ордеры МКС на арест Шойгу и Герасимова — появилась первая реакция Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Ордеры МКС на арест Шойгу и Герасимова — появилась первая реакция Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
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Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, он приветствует решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Главные тезисы

  • Зеленский рассчитывает на новые ордера МКС в отношении других военных преступников из России в рамках расследования.
  • Решение МКС считается важным шагом на пути установлению ответственности за преступления против гражданских лиц в Украине.
  • Ордеры ареста являются доказательством того, что Путин и его сообщники больше не могут избежать наказания за свои действия.

Зеленский доволен новым решением МКС

Президент обращает внимание на то, что приспешников российского диктатора Владимира Путина обвиняют в совершении ужасающих преступлений против гражданских лиц в Украине "во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры”.

По словам Владимира Зеленского, абсолютно каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено.

И мы надеемся увидеть их за решеткой, — добавил он.

По убеждению украинского лидера, долгожданное решение МКС является еще одним доказательством того, что Путин и его приспешники никуда не смогут сбежать от ответственности за совершенное.

Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на арест, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность — это единственный способ положить им конец.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно об ордерах МКС на арест Шойгу и Герасимова

Свое финальное решение в отношении российских военных преступников Палата предварительного производства II Международного уголовного суда объявила 25 июня.

Как уже упоминалось ранее, она выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Стоит отметить, что недавно МКС также выдал ордера на арест командующих дальней авиации Воздушно-космических сил РФ и Черноморского флота РФ в рамках расследования обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Речь идет о командующем дальней авиации Воздушно-космических сил РФ Сергее Кобылаше и командующем ЧФ РФ Викторе Соколове.

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