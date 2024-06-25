Ордеры МКС на арест Шойгу и Герасимова — появилась первая реакция Зеленского

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, он приветствует решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
Главные тезисы
- Зеленский рассчитывает на новые ордера МКС в отношении других военных преступников из России в рамках расследования.
- Решение МКС считается важным шагом на пути установлению ответственности за преступления против гражданских лиц в Украине.
- Ордеры ареста являются доказательством того, что Путин и его сообщники больше не могут избежать наказания за свои действия.
Зеленский доволен новым решением МКС
Президент обращает внимание на то, что приспешников российского диктатора Владимира Путина обвиняют в совершении ужасающих преступлений против гражданских лиц в Украине "во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры”.
По словам Владимира Зеленского, абсолютно каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено.
По убеждению украинского лидера, долгожданное решение МКС является еще одним доказательством того, что Путин и его приспешники никуда не смогут сбежать от ответственности за совершенное.
Что известно об ордерах МКС на арест Шойгу и Герасимова
Свое финальное решение в отношении российских военных преступников Палата предварительного производства II Международного уголовного суда объявила 25 июня.
Как уже упоминалось ранее, она выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
Стоит отметить, что недавно МКС также выдал ордера на арест командующих дальней авиации Воздушно-космических сил РФ и Черноморского флота РФ в рамках расследования обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.
Речь идет о командующем дальней авиации Воздушно-космических сил РФ Сергее Кобылаше и командующем ЧФ РФ Викторе Соколове.
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