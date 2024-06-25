Ордери МКС на арешт Шойгу й Герасимова — з'явилася перша реакція Зеленського

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, він вітає рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт ексглави Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Зеленський задоволений новим рішенням МКС

Президент звертає увагу на те, що поплічників російського диктатора Володимира Путіна звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні "під час безрозсудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні".

За слова Володимира Зеленського, абсолютно кожний злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене

І ми сподіваємося побачити їх за ґратами, — додав він. Поширити

На переконання українського лідера, довгоочікуване рішення МКС є ще одним доказом того, що Путін та його поплічники нікуди не зможуть втекти від відповідальності за скоєне.

Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про ордери МКС на арешт Шойгу й Герасимова

Своє фінальне рішення щодо російських воєнних злочинців Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду оголосила 25 червня.

Як уже згадувалося раніше, вона видала ордери на арешт нині колишнього міністра оборони Росії Сергєя Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом @IntlCrimCourt щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві.



Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024

Варто також зазначити, що нещодавно МКС також видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування обстрілів української енергетичної інфраструктури.