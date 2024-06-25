МКС видав ордер на арешт російських воєнних злочинців Шойгу та Герасимова

Зазначається, що ордер на їх арешт виданий через підозру у їх імовірній причетності до міжнародних злочинів, що були скоєні у період 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Їх звинувачують у нападах на цивільних та злочинах проти людяності.

Так, у суді переконані, що є достатньо підстав вважати Шойгу і Герасимов відповідальними за ракетні удари по українській електричній інфраструктурі, яких завдавали з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по численних електростанціях та підстанціях у різних місцях України.

Прокурори МКС також вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за усі ці злочини.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з його причетністю до злочинів, скоєних під час війни в Україні.

Це рішення стало важливим кроком у процесі міжнародного правосуддя та відповідальності за воєнні злочини.

Ордер на арешт був виданий на основі звинувачень у грубих порушеннях міжнародного права, включаючи злочини проти людяності та військові злочини.