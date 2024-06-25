Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова
Головні тези:
- Ордер на арешт виданий Міжнародним кримінальним судом через підозру у причетності Шойгу та Герасимова до міжнародних злочинів на території України.
- Російські військові злочиниці звинувачуються у нападах на цивільне населення та вчиненні злочинів проти людяності.
- Ордер на арешт Путина став важливим кроком у відповідальності за воєнні злочини та притягненні до міжнародного правосуддя.
- Помимо дипломатичного і політичного імунітету, видача ордера на арешт Путина є сигналом неприйнятності безкарності за злочинні дії.
- Рішення МКС щодо арешту російських воєнних злочинців та диктатора є важливим кроком в забезпеченні справедливості для жертв конфлікту в Україні.
МКС видав ордер на арешт російських воєнних злочинців Шойгу та Герасимова
Зазначається, що ордер на їх арешт виданий через підозру у їх імовірній причетності до міжнародних злочинів, що були скоєні у період 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Їх звинувачують у нападах на цивільних та злочинах проти людяності.
Так, у суді переконані, що є достатньо підстав вважати Шойгу і Герасимов відповідальними за ракетні удари по українській електричній інфраструктурі, яких завдавали з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по численних електростанціях та підстанціях у різних місцях України.
Прокурори МКС також вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за усі ці злочини.
Ордер на арешт Путіна
Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з його причетністю до злочинів, скоєних під час війни в Україні.
Це рішення стало важливим кроком у процесі міжнародного правосуддя та відповідальності за воєнні злочини.
Ордер на арешт був виданий на основі звинувачень у грубих порушеннях міжнародного права, включаючи злочини проти людяності та військові злочини.
Ордер має на меті притягнути Путіна до відповідальності та забезпечити справедливість для жертв конфлікту. Незважаючи на дипломатичний і політичний імунітет, видача ордера на арешт Путіна є потужним сигналом від міжнародної спільноти про неприйнятність безкарності за такі дії.
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