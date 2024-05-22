США готують помсту МКС після гучного скандалу з ордерами на арешт

Білий дім планує співпрацювати з Конгресом для введення потужних санкцій проти керівництва Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку із запитом прокурора про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів на тлі війни в Газі.

МКС може потрапити під санкційний удар США

Під час засідання підкомітету Сенату з питань асигнувань сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив главі Держдепу США Ентоні Блінкену, що він хотів би бачити поновлення санкцій США проти суду у відповідь на крок, оголошений прокурором МКС Карімом Ханом.

Я хочу діяти, а не просто говорити. Чи підтримаєте ви двопартійні зусилля з накладання санкцій на МКС не лише за обурення проти Ізраїлю, але й для захисту в майбутньому наших власних інтересів? — поцікавився Грем у шефа американської дипломатії. Поширити

Ентоні Блінкен відповів ствердно на це запитання:

Я буду радий працювати з вами над цим, — заявив він. Поширити

Що важливо розуміти, Штати не є членом МКС, однак висловили свою підтримку рішенню Суду щодо видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна через війну в Україні.

У Держдепі США не приховують, що вважають нове рішення МКС "глибоко помилковим".

Це вже не перший конфлікт між США та МКС

Раніше республіканці погрожували Суду ухвалити закон про введення санкцій проти МКС, однак насправді неможливо зробити без підтримки президента Джо Байдена.

Кілька років тому команда колишнього президента Дональда Трампа звинуватила МКС у посяганні на національний суверенітет США, коли він санкціонував розслідування воєнних злочинів, скоєних в Афганістані.

Штати ввели проти співробітників суду, зокрема й тодішнього прокурора Фату Бенсуду, санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд.

Байден скасував ці санкції у квітні 2021 року, невдовзі після вступу на посаду.