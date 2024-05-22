США готовят месть МКС после громкого скандала с ордерами на арест

Белый дом планирует сотрудничать с Конгрессом с целью введения мощных санкций против руководства Международного уголовного суда (МКС) в связи с запросом прокурора о выдаче ордеров на арест израильских лидеров на фоне войны в Газе.

МКС может попасть под санкционный удар США

Во время заседания подкомитета Сената по ассигнованиям сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил главе Госдепа США Энтони Блинкену, что он хотел бы видеть возобновление санкций США против Суда в ответ на шаг, объявленный прокурором МКС Каримом Ханом.

Я хочу действовать, а не просто говорить. Поддержите ли вы двухпартийные усилия по наложению санкций на МКС не только за возмущение против Израиля, но и ради защиты в будущем наших собственных интересов? — поинтересовался Грэм у шефа американской дипломатии. Поделиться

Энтони Блинкен ответил утвердительно на этот вопрос:

Я буду рад работать с вами над этим, — заявил он. Поделиться

Что важно понимать, Штаты не являются членом МКС, однако выразили свою поддержку решению Суда касательно выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина из-за войны в Украине.

В Госдепе США не скрывают, что считают новое решение МКС "глубоко ошибочным".

Это уже не первый конфликт между США и МКС

Ранее республиканцы угрожали Суду принять закон о введении санкций против МКС, однако на самом деле это невозможно сделать без поддержки президента Джо Байдена.

Несколько лет назад команда бывшего президента Дональда Трампа обвинила МКС в посягательстве на национальный суверенитет США, когда он санкционировал расследование военных преступлений, совершенных в Афганистане.

Штаты ввели против сотрудников суда, в том числе тогдашнего прокурора Фату Бенсуда, санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд.

Байден отменил эти санкции в апреле 2021 года, вскоре после вступления в должность.