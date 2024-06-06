Медведєв і компанія. Правозахисники просять МКС видати ордери на арешт 6 російських пропагандистів

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) разом із партнерами подали звернення до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі з проханням видати ордери на арешт шістьох російських пропагандистів.
Головні тези:
- Правозахисники звернули увагу МКС на злочинний характер мови ворожнечі в російських ЗМІ, які сприяють міжнародним злочинам в Україні.
- Запит на арешт включає таких фігур як Дмитро Медведєв, Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Дмитро Кисельов та Сергій Мардан.
- Очікується, що МКС вислухає аргументи правозахисників і прийме рішення про арешт російських пропагандистів.
- Раніше МКС вже видавав ордери на арешт видатних російських посадовців, звинувачених у воєнних злочинах проти України.
- Україна та міжнародні правозахисні організації продовжують боротьбу за правосуддя та притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності.
Суд у Гаазі отримав звернення правозахисників про арешт російських пропагандистів
Правозахисники звернули увагу суду на злочинний характер мови ворожнечі в російських ЗМІ, яка підживлює міжнародні злочини в Україні, і просять МКС видати ордери на арешт 6 пропагандистів РФ.
Про це повідомили на сайті FIDH.
Зокрема йдеться про заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, російського пропагандиста Володимира Соловйова, головну редакторку пропагандистського телеканалу RT Маргариту Симоньян, голову медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова і радіо- та телеведучого Сергія Мардана.
У FIDH також вважають, що перший заступник голови адміністрації президента Росії Олексій Громов, який відповідає за державну пропаганду на російському телебаченні, також несе відповідальність за переслідування українців за допомогою мови ненависті.
Правозахисники проаналізували понад 2 тис відеозаписів із висловлюваннями порушників, зробленими в період з 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2024-го. Загалом організація та її партнери виявили понад 300 висловлювань, які вважають мовою ворожнечі.
Ордери МКС на арешт російських високопосадовців
17 березня 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.
7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.
У липні 2023 року євродепутати закликали Міжнародний кримінальний суд також видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони зазначили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, в тому числі через роль режиму Лукашенка в незаконній передачі дітей.
5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова.
Як уточнили у МКС, палата досудового розслідування вважає, що "є достатні підстави", аби вважати, що обидва командувачі несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України, завдані силами РФ під їхнім командуванням.
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