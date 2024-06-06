Медведєв і компанія. Правозахисники просять МКС видати ордери на арешт 6 російських пропагандистів

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) разом із партнерами подали звернення до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі з проханням видати ордери на арешт шістьох російських пропагандистів.

Суд у Гаазі отримав звернення правозахисників про арешт російських пропагандистів

Правозахисники звернули увагу суду на злочинний характер мови ворожнечі в російських ЗМІ, яка підживлює міжнародні злочини в Україні, і просять МКС видати ордери на арешт 6 пропагандистів РФ.

Про це повідомили на сайті FIDH.

Зокрема йдеться про заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, російського пропагандиста Володимира Соловйова, головну редакторку пропагандистського телеканалу RT Маргариту Симоньян, голову медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова і радіо- та телеведучого Сергія Мардана.

Усі вони брали участь у ненависницькій кампанії проти українського цивільного населення, заохочуючи та сприяючи воєнним злочинам та іншим звірствам Росії. Поширити

У FIDH також вважають, що перший заступник голови адміністрації президента Росії Олексій Громов, який відповідає за державну пропаганду на російському телебаченні, також несе відповідальність за переслідування українців за допомогою мови ненависті.

Правозахисники проаналізували понад 2 тис відеозаписів із висловлюваннями порушників, зробленими в період з 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2024-го. Загалом організація та її партнери виявили понад 300 висловлювань, які вважають мовою ворожнечі.

Ордери МКС на арешт російських високопосадовців

17 березня 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.

Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою по справі дітей. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей. Поширити

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

У липні 2023 року євродепутати закликали Міжнародний кримінальний суд також видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони зазначили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, в тому числі через роль режиму Лукашенка в незаконній передачі дітей.

5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова.

Їх обвинувачували у кількох воєнних злочинах. Зокрема у нападах на цивільні об'єкти, заподіяння непомірної випадкової шкоди цивільному населенню та пошкодження цивільних об'єктів. Крім того, їх звинуватили у злочині проти людяності. Поширити

Як уточнили у МКС, палата досудового розслідування вважає, що "є достатні підстави", аби вважати, що обидва командувачі несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України, завдані силами РФ під їхнім командуванням.