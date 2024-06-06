Медведев и компания. Правозащитники просят МКС выдать ордера на арест 6 российских пропагандистов
Категория
Мир
Дата публикации

Медведев и компания. Правозащитники просят МКС выдать ордера на арест 6 российских пропагандистов

FIDH
МКС
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Международная федерация по правам человека (FIDH) вместе с партнерами подали обращение в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге с просьбой выдать ордера на арест шести российских пропагандистов.

Главные тезисы

  • FIDH и партнеры обратились к МКС с просьбой арестовать 6 российских пропагандистов за преступный характер их высказываний в российских СМИ.
  • Среди них — Дмитрий Медведев, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев и Сергей Мардан.
  • МКС выдал ордер на арест российского президента Путина и уполномоченной по делам детей Львовой-Беловой по делу депортации украинских детей в РФ.
  • Евродепутаты также призвали к аресту самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко за ущерб, причиненный Украине, включая передачу детей.
  • МКС выдал ордер на арест командующих российской дальней авиации и Черноморским флотом по обвинениям в военных преступлениях против Украины.

Суд в Гааге получил обращение правозащитников об аресте российских пропагандистов

Правозащитники обратили внимание суда на преступный характер языка вражды в российских СМИ, подпитывающий международные преступления в Украине, и просят МКС выдать ордера на арест 6 пропагандистов РФ.

Об этом сообщили на сайте FIDH.

В частности, речь идет о заместителе председателя Совета безопасности России Дмитрии Медведеве, российском пропагандисте Владимире Соловьеве, главной редакторе пропагандистского телеканала RT Маргарите Симоньян, председателе медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрии Киселеве и радио- и телеведущем Сергее Мардане.

Все они принимали участие в ненавистнической кампании против украинского гражданского населения, поощряя и содействуя военным преступлениям и другим зверствам России.

В FIDH также считают, что первый заместитель главы администрации президента России Алексей Громов, отвечающий за государственную пропаганду на российском телевидении, также несет ответственность за преследование украинцев посредством языка ненависти.

Правозащитники проанализировали более 2 тыс. видеозаписей с высказываниями нарушителей, сделанными в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024-го. В общей сложности организация и ее партнеры выявили более 300 высказываний, которые считают языком вражды.

Ордеры МКС на арест российских чиновников

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовской-Беловой по делу депортации украинских детей в РФ.

Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой, которая уполномочена по делу детей. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

7 декабря 2023 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что официально подтверждена депортация Россией 19 540 украинских детей.

В июле 2023 года евродепутаты призвали Международный уголовный суд также выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они отметили, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, в том числе из-за роли режима Лукашенко в незаконной передаче детей.

5 марта 2024 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего дальней авиации РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Их обвиняли в нескольких военных преступлениях. В частности, в нападениях на гражданские объекты, причинения непомерного случайного ущерба гражданскому населению и повреждения гражданских объектов. Кроме того, их обвинили в преступлении против человечности.

Как уточнили в МКС, палата досудебного расследования считает, что "есть достаточные основания", чтобы считать, что оба командующих несут ответственность за ракетные удары по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины, нанесенные силами РФ под их командованием.

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