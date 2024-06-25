МКС выдал ордер на арест российских военных преступников Шойгу и Герасимова

Отмечается, что ордер на их арест выдан по подозрению в их вероятной причастности к международным преступлениям, совершенным в период 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. Их обвиняют в нападениях на гражданские и преступления против человечности.

Так, в суде убеждены, что достаточно оснований считать Шойгу и Герасимов ответственными за ракетные удары по украинской электрической инфраструктуре, которые наносили с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. В течение этого периода российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в разных местах Украины.

Прокуроры МКС также считают, что Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность за эти преступления.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с его причастностью к преступлениям, совершенным во время войны в Украине.

Это решение стало важным шагом в процессе международного правосудия и ответственности за военные преступления.

Ордер на арест был выдан на основе обвинений в грубых нарушениях международного права, включая преступления против человечности и военные преступления.