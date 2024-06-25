МКС выдал ордер на арест российских военных преступников Шойгу и Герасимова
Категория
Мир
Дата публикации

МКС выдал ордер на арест российских военных преступников Шойгу и Герасимова

МКС
МКС выдал ордер на арест российских военных преступников Шойгу и Герасимова
Читати українською

Международный уголовный суд выдал ордер на арест эксминистра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова

Главные тезисы

  • Ордер на арест выдан Международным уголовным судом по подозрению в причастности Шойгу и Герасимова к международным преступлениям на территории Украины.
  • Российские военные преступницы обвиняются в нападениях на гражданское население и совершении преступлений против человечности.
  • Ордер на арест Путина стал важным шагом в ответственности за военные преступления и привлечение к международному правосудию.
  • Помимо дипломатического и политического иммунитета выдача ордера на арест Путина является сигналом неприемлемости безнаказанности за преступные действия.
  • Решение МКС по аресту российских военных преступников и диктатора является важным шагом в обеспечении справедливости жертв конфликта в Украине.

МКС выдал ордер на арест российских военных преступников Шойгу и Герасимова

Отмечается, что ордер на их арест выдан по подозрению в их вероятной причастности к международным преступлениям, совершенным в период 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. Их обвиняют в нападениях на гражданские и преступления против человечности.

Так, в суде убеждены, что достаточно оснований считать Шойгу и Герасимов ответственными за ракетные удары по украинской электрической инфраструктуре, которые наносили с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. В течение этого периода российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в разных местах Украины.

Прокуроры МКС также считают, что Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность за эти преступления.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с его причастностью к преступлениям, совершенным во время войны в Украине.

Это решение стало важным шагом в процессе международного правосудия и ответственности за военные преступления.

Ордер на арест был выдан на основе обвинений в грубых нарушениях международного права, включая преступления против человечности и военные преступления.

Целью Ордера является привлечь Путина к ответственности и обеспечить справедливость для жертв конфликта. Несмотря на дипломатический и политический иммунитет, выдача ордера на арест Путина является мощным сигналом от международного сообщества о неприемлемости безнаказанности за такие действия.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США готовят месть МКС после громкого скандала с ордерами на арест
МКС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев и компания. Правозащитники просят МКС выдать ордера на арест 6 российских пропагандистов
FIDH
МКС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МКС расследует кибератаки РФ против Украины как возможные военные преступления
МКС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?