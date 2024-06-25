Международный уголовный суд выдал ордер на арест эксминистра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова
Главные тезисы
- Ордер на арест выдан Международным уголовным судом по подозрению в причастности Шойгу и Герасимова к международным преступлениям на территории Украины.
- Российские военные преступницы обвиняются в нападениях на гражданское население и совершении преступлений против человечности.
- Ордер на арест Путина стал важным шагом в ответственности за военные преступления и привлечение к международному правосудию.
- Помимо дипломатического и политического иммунитета выдача ордера на арест Путина является сигналом неприемлемости безнаказанности за преступные действия.
- Решение МКС по аресту российских военных преступников и диктатора является важным шагом в обеспечении справедливости жертв конфликта в Украине.
МКС выдал ордер на арест российских военных преступников Шойгу и Герасимова
Отмечается, что ордер на их арест выдан по подозрению в их вероятной причастности к международным преступлениям, совершенным в период 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. Их обвиняют в нападениях на гражданские и преступления против человечности.
Так, в суде убеждены, что достаточно оснований считать Шойгу и Герасимов ответственными за ракетные удары по украинской электрической инфраструктуре, которые наносили с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. В течение этого периода российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в разных местах Украины.
Прокуроры МКС также считают, что Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность за эти преступления.
Ордер на арест Путина
Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с его причастностью к преступлениям, совершенным во время войны в Украине.
Это решение стало важным шагом в процессе международного правосудия и ответственности за военные преступления.
Ордер на арест был выдан на основе обвинений в грубых нарушениях международного права, включая преступления против человечности и военные преступления.
Целью Ордера является привлечь Путина к ответственности и обеспечить справедливость для жертв конфликта. Несмотря на дипломатический и политический иммунитет, выдача ордера на арест Путина является мощным сигналом от международного сообщества о неприемлемости безнаказанности за такие действия.
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