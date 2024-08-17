Силы обороны Украины уничтожили более 8500 российских танков
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили более 8500 российских танков

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины уничтожили более 8500 российских танков
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Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские воины в течение 16 августа успели уничтожить еще 1230 солдат, 5 танков и 58 артиллерийских систем армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны уничтожили более 8,5 тысяч российских танков врага.
  • Бойцы ВСУ успешно отбивают атаки российской армии на разных направлениях.
  • Генштаб ВСУ отчитывается об активности российской армии, которая пытается прорвать украинскую оборону.

Потери армии РФ по состоянию на 17 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около/ about 598180 (+1230) человек,

  • танков — 8501 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 16473 (+12) ед,

  • артиллерийских систем — 16985 (+58) ед,

  • РСЗО — 1160 (+1) ед,

  • средств ПВО — 923 (+1) ед,

  • самолетов — 367 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 13714 (+55) ед,

  • крылатых ракет — 2432 (+3) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22913 (+65) ед,

  • специальной техники — 2844 (+15) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 16-17 августа

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла пять ракетных ударов, применив семь ракет, 56 авиационных ударов — сбросила 69 КАБ, задействовала для ударов 687 дронов-камикадзе и осуществила 3371 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

  • На Харьковском направлении российские захватчики совершили девять атак;

  • На Купянском направлении прошло 10 попыток врага прорвать украинскую оборону;

  • На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 штурмов армии РФ;

  • На Северском направлении зафиксировано 7 атак противника;

  • На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения;

  • На Торецком направлении армия РФ 11 раз пыталась прорваться вперед;

  • На Покровском направлении отражены 28 наступательных и штурмовых действий врага;

  • На Кураховском направлении произошло 10 безуспешных для оккупантов боевых столкновений;

  • На Времивском направлении зафиксирована одна атака противника;

  • На Ореховском направлении наши войска отразили тоже одну атаку армии РФ;

  • На Приднепровском направлении бойцы ВСУ успешно отразили три штурма захватчиков.

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