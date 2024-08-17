Силы обороны Украины уничтожили более 8500 российских танков

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские воины в течение 16 августа успели уничтожить еще 1230 солдат, 5 танков и 58 артиллерийских систем армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны уничтожили более 8,5 тысяч российских танков врага.
- Бойцы ВСУ успешно отбивают атаки российской армии на разных направлениях.
- Генштаб ВСУ отчитывается об активности российской армии, которая пытается прорвать украинскую оборону.
Потери армии РФ по состоянию на 17 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около/ about 598180 (+1230) человек,
танков — 8501 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 16473 (+12) ед,
артиллерийских систем — 16985 (+58) ед,
РСЗО — 1160 (+1) ед,
средств ПВО — 923 (+1) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 13714 (+55) ед,
крылатых ракет — 2432 (+3) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22913 (+65) ед,
специальной техники — 2844 (+15) ед.
Ситуация на фронте 16-17 августа
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла пять ракетных ударов, применив семь ракет, 56 авиационных ударов — сбросила 69 КАБ, задействовала для ударов 687 дронов-камикадзе и осуществила 3371 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
На Харьковском направлении российские захватчики совершили девять атак;
На Купянском направлении прошло 10 попыток врага прорвать украинскую оборону;
На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 штурмов армии РФ;
На Северском направлении зафиксировано 7 атак противника;
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения;
На Торецком направлении армия РФ 11 раз пыталась прорваться вперед;
На Покровском направлении отражены 28 наступательных и штурмовых действий врага;
На Кураховском направлении произошло 10 безуспешных для оккупантов боевых столкновений;
На Времивском направлении зафиксирована одна атака противника;
На Ореховском направлении наши войска отразили тоже одну атаку армии РФ;
На Приднепровском направлении бойцы ВСУ успешно отразили три штурма захватчиков.
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