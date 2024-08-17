Сили оборони України знищили понад 8 500 російських танків

Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські воїни протягом 16 серпня встигли знищити ще 1230 вояків, 5 танків і 58 артилерійських систем армії РФ.
Головні тези:
- Українські сили оборони знищили понад 8500 російських танків ворога.
- Бійці ЗСУ успішно відбивають атаки російського війська на різних напрямках.
- Генштаб ЗСУ звітує про активність російського війська, яке намагається прорвати українську оборону.
Втрати армії РФ станом на 17 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько/ about 598180 (+1230) осіб,
танків — 8501 (+5) од,
бойових броньованих машин — 16473 (+12) од,
артилерійських систем — 16985 (+58) од,
РСЗВ — 1160 (+1) од,
засобів ППО — 923 (+1) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13714 (+55) од,
крилатих ракет — 2432 (+3) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22913 (+65) од,
спеціальної техніки — 2844 (+15) од.
Ситуація на фронті 16-17 серпня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів — скинула 69 КАБів, задіяла для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснила 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку російські загарбники здійснили дев’ять атак;
На Куп’янському напрямку відбулося 10 спроб ворога прорвати українську оборону;
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 штурмів армії РФ;
На Сіверському напрямку зафіксовано 7 атак противника;
На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення;
На Торецькому напрямку армія РФ 11 разів намагалася прорватися вперед;
На Покровському напрямку відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога;
На Курахівському напрямку відбулося 10 безуспішних для окупантів бойових зіткнень;
На Времівському напрямку зафіксована одна атака ворога;
На Оріхівському напрямку наші війська відбили теж одну атаку армії РФ;
На Придніпровському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили три штурми загарбників.
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