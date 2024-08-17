Сили оборони України знищили понад 8 500 російських танків
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили понад 8 500 російських танків

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські воїни протягом 16 серпня встигли знищити ще 1230 вояків, 5 танків і 58 артилерійських систем армії РФ.

Головні тези:

  • Українські сили оборони знищили понад 8500 російських танків ворога.
  • Бійці ЗСУ успішно відбивають атаки російського війська на різних напрямках.
  • Генштаб ЗСУ звітує про активність російського війська, яке намагається прорвати українську оборону.

Втрати армії РФ станом на 17 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько/ about 598180 (+1230) осіб,

  • танків   — 8501 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 16473 (+12) од,

  • артилерійських систем —  16985 (+58) од,

  • РСЗВ — 1160 (+1) од,

  • засобів ППО — 923 (+1) од,

  • літаків — 367 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13714 (+55) од,

  • крилатих ракет — 2432 (+3) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22913 (+65) од,

  • спеціальної техніки — 2844 (+15) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 16-17 серпня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів — скинула 69 КАБів, задіяла для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснила 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

  • На Харківському напрямку російські загарбники здійснили дев’ять атак;

  • На Куп’янському напрямку відбулося 10 спроб ворога прорвати українську оборону;

  • На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 штурмів армії РФ;

  • На Сіверському напрямку зафіксовано 7 атак противника;

  • На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення;

  • На Торецькому напрямку армія РФ 11 разів намагалася прорватися вперед;

  • На Покровському напрямку відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога;

  • На Курахівському напрямку відбулося 10 безуспішних для окупантів бойових зіткнень;

  • На Времівському напрямку зафіксована одна атака ворога;

  • На Оріхівському напрямку наші війська відбили теж одну атаку армії РФ;

  • На Придніпровському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили три штурми загарбників.

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