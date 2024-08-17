Українська ППО збила всі дрони під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська ППО збила всі дрони під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Протиповітряна оборона України змогла успішно відбити нову атаку російських загарбників на мирні українські міста та села.

Головні тези:

  • Українська армія знищила усі 14 дронів, що були використані РФ для атаки.
  • Росія атакувала Харківську та Сумську області, завдавши шкоди мирному населенню та вбивши цивільну.

Атака РФ на Україну 17 серпня. Що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України, у ніч на 17 серпня 2024 року армія РФ завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області — РФ).

Окрім того, вказано, що ворог також атакував 14-ма ударними БпЛА типу “Shahed” із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ.

Протиповітряна оборона України змогла знищити в небі усі 14 шахедів.

До відбиття цієї атаки приєдналися мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засобами РЕБ Повітряних Сил.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Росія атакувала Харківську та Сумську області

Під ударом ворога знову опинилося село Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

Окрім того, вказано, що російські окупанти знищили приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.

Пізніше, о 4:30, відбувся обстріл ворожим КАБом у селищі Борова Ізюмського району.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.

Вранці 17 серпня російська авіація атакувала Суми. Після цього спалахнули 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками.

Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень".

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