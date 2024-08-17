Українська ППО збила всі дрони під час атаки РФ

Протиповітряна оборона України змогла успішно відбити нову атаку російських загарбників на мирні українські міста та села.
Головні тези:
- Українська армія знищила усі 14 дронів, що були використані РФ для атаки.
- Росія атакувала Харківську та Сумську області, завдавши шкоди мирному населенню та вбивши цивільну.
Атака РФ на Україну 17 серпня. Що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України, у ніч на 17 серпня 2024 року армія РФ завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області — РФ).
Окрім того, вказано, що ворог також атакував 14-ма ударними БпЛА типу “Shahed” із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ.
Протиповітряна оборона України змогла знищити в небі усі 14 шахедів.
До відбиття цієї атаки приєдналися мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засобами РЕБ Повітряних Сил.
Росія атакувала Харківську та Сумську області
Під ударом ворога знову опинилося село Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок обстрілів загинула жінка.
Окрім того, вказано, що російські окупанти знищили приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.
Пізніше, о 4:30, відбувся обстріл ворожим КАБом у селищі Борова Ізюмського району.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.
Вранці 17 серпня російська авіація атакувала Суми. Після цього спалахнули 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками.
Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень".
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