ПВО ночью отбили ракетную атаку РФ и сбили почти 30 вражеских БПЛА
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ночью отбили ракетную атаку РФ и сбили почти 30 вражеских БПЛА

Николай Олещук
Подразделения ПВО ВСУ
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По информации командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, в течение ночи с 14 на 15 августа преступная армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.

Главные тезисы

  • По данным командующего Воздушными силами ВСУ, в ночь с 14 на 15 августа преступная армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.
  • ПВО успешно отбили ракетную атаку РФ, сбив почти 30 вражеских БПЛА, используя различные средства, включая мобильные огневые группы и авиацию.
  • Украинская армия эффективно реагировала на угрозу, минимизируя опасность воздушных атак РФ благодаря работе мобильных огневых групп, авиации и зенитных ракетных подразделений.
  • Генштаб сообщил о наличии вражеских кораблей с крылатыми ракетами в Черном и Средиземном морях, но активность остается под контролем.
  • По информации Генштаба, в Черном море находится 1 корабль Черноморского флота РФ с общим залпом до 4 крылатых ракет “Калибр”.

Что известно о результатах работы ПВО в ответ на ракетную атаку армии РФ

Олещук отметил, что из воздушного пространства в Курской области на территории страны-агрессорки было выпущено 3 управляемых авиаракета Х-59.

Из районов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск по Украине российские оккупанты выпустили 29 ударных БПЛА типа "Shahed".

Расчетами мобильных огневых групп, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил были сбиты все 29 вражеских беспилотников. Атаки происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областей, отмечает Олещук.

Что в Генштабе говорят о текущем уровне опасности воздушных атак РФ по Украине

По информации Генштаба, в Черном море находится 1 корабль Черноморского флота РФ с общим залпом до 4 крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

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