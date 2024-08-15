По информации командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, в течение ночи с 14 на 15 августа преступная армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.

Что известно о результатах работы ПВО в ответ на ракетную атаку армии РФ

Олещук отметил, что из воздушного пространства в Курской области на территории страны-агрессорки было выпущено 3 управляемых авиаракета Х-59.

Из районов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск по Украине российские оккупанты выпустили 29 ударных БПЛА типа "Shahed".

Расчетами мобильных огневых групп, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил были сбиты все 29 вражеских беспилотников. Атаки происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областей, отмечает Олещук. Поделиться

Что в Генштабе говорят о текущем уровне опасности воздушных атак РФ по Украине

По информации Генштаба, в Черном море находится 1 корабль Черноморского флота РФ с общим залпом до 4 крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.