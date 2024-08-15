По информации командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, в течение ночи с 14 на 15 августа преступная армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.
Главные тезисы
- По данным командующего Воздушными силами ВСУ, в ночь с 14 на 15 августа преступная армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.
- ПВО успешно отбили ракетную атаку РФ, сбив почти 30 вражеских БПЛА, используя различные средства, включая мобильные огневые группы и авиацию.
- Украинская армия эффективно реагировала на угрозу, минимизируя опасность воздушных атак РФ благодаря работе мобильных огневых групп, авиации и зенитных ракетных подразделений.
- Генштаб сообщил о наличии вражеских кораблей с крылатыми ракетами в Черном и Средиземном морях, но активность остается под контролем.
- По информации Генштаба, в Черном море находится 1 корабль Черноморского флота РФ с общим залпом до 4 крылатых ракет “Калибр”.
Что известно о результатах работы ПВО в ответ на ракетную атаку армии РФ
Олещук отметил, что из воздушного пространства в Курской области на территории страны-агрессорки было выпущено 3 управляемых авиаракета Х-59.
Из районов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск по Украине российские оккупанты выпустили 29 ударных БПЛА типа "Shahed".
Что в Генштабе говорят о текущем уровне опасности воздушных атак РФ по Украине
По информации Генштаба, в Черном море находится 1 корабль Черноморского флота РФ с общим залпом до 4 крылатых ракет "Калибр".
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
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