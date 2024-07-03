Беспилотные катера атаковали Новороссийск РФ — видео

В России ночью 3 июля беспилотные катера атаковали город Новороссийск.
Главные тезисы
- Минобороны РФ сообщили об уничтожении нескольких БПЛА и безэкипажных катеров в результате активных действий ПВО.
- Атака на Новороссийск имела предысторию, связанную с действиями украинских дронов на военные объекты России.
- Украинские дроны научились минировать пути российских кораблей, что привело к потоплению нескольких вражеских судов.
Что известно об атаке катеров на Новороссийск
Как отмечается, местные власти просили жителей города не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, улицы у набережной перекрыли, в городе тревожилась.
Местные жители также сообщали о звуках взрывов.
В Новороссийске есть военно-морская база Черноморского флота РФ.
Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО якобы 5 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 4 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, 1 БПЛА уничтожены над территорией Московской области.
Что этому предшествовало
Напомним, в ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки МОУ и Службы безопасности Украины украинские дроны поразили ряд военных объектов России в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.
Кроме этого, украинские морские дроны научились минировать морские пути российских кораблей. Благодаря этой тактике удалось потопить четыре вражеских судна.
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