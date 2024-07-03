Беспилотные катера атаковали Новороссийск РФ — видео
Категория
Проиcшествия
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Беспилотные катера атаковали Новороссийск РФ — видео

Беспилотные катера атаковали Новороссийск РФ — видео
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Источник:  online.ua

В России ночью 3 июля беспилотные катера атаковали город Новороссийск.

Главные тезисы

 

  • Минобороны РФ сообщили об уничтожении нескольких БПЛА и безэкипажных катеров в результате активных действий ПВО.
  • Атака на Новороссийск имела предысторию, связанную с действиями украинских дронов на военные объекты России.
  • Украинские дроны научились минировать пути российских кораблей, что привело к потоплению нескольких вражеских судов.

Что известно об атаке катеров на Новороссийск

Как отмечается, местные власти просили жителей города не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, улицы у набережной перекрыли, в городе тревожилась.

Местные жители также сообщали о звуках взрывов.

В Новороссийске есть военно-морская база Черноморского флота РФ.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО якобы 5 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 4 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, 1 БПЛА уничтожены над территорией Московской области.

Кроме того, очередными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, — хвалятся россияне.

Что этому предшествовало

Напомним, в ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки МОУ и Службы безопасности Украины украинские дроны поразили ряд военных объектов России в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.

Кроме этого, украинские морские дроны научились минировать морские пути российских кораблей. Благодаря этой тактике удалось потопить четыре вражеских судна.

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