Беспилотные катера атаковали Новороссийск РФ — видео

Что известно об атаке катеров на Новороссийск

Как отмечается, местные власти просили жителей города не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, улицы у набережной перекрыли, в городе тревожилась.

Местные жители также сообщали о звуках взрывов.

В Новороссийске есть военно-морская база Черноморского флота РФ.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО якобы 5 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 4 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, 1 БПЛА уничтожены над территорией Московской области.

Кроме того, очередными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, — хвалятся россияне. Поделиться

Что этому предшествовало

Напомним, в ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки МОУ и Службы безопасности Украины украинские дроны поразили ряд военных объектов России в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.