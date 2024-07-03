Безпілотні катери атакували Новоросійськ РФ — відео
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Безпілотні катери атакували Новоросійськ РФ — відео

Безпілотні катери атакували Новоросійськ РФ — відео
Джерело:  online.ua

У Росії вночі 3 липня безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.

Головні тези:

 

  • Місцева влада закликала мешканців сховатися в безпечних місцях та уникати вікон, які виходять на море.
  • За даними Міноборони РФ, нібито знищено кілька безпілотних катерів над різними територіями, включаючи акваторію Чорного моря.
  • Попередні інциденти в Новоросійську включали ураження воєнних об'єктів у результаті спільних локаційних заходів української розвідки та безпеки.

Що відому про атаку катерів на Новоросійськ

Як зазначається, місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами. 

Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.

Місцеві мешканці також повідомляли про звуки вибухів.

У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту РФ.

Згодом в Міноборони РФ заявили, що засобами ППО нібито 5 БПЛА знищено над територією Білгородської області, 4 БПЛА знищено над територією Брянської області, 1 БПЛА знищено над територією Московської області.

Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено 2 безекіпажні катери, які прямували в напрямку Новоросійська, — хваляться росіяни.

Що цьому передувало

Нагадаємо, в ніч на 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки МОУ та Служби безпеки України українські дрони уразили низку воєнних об’єктів Росії у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі.

Окрім цього українські морські дрони навчилися мінувати морські шляхи російських кораблів. Завдяки цій тактиці вдалося потопити чотири ворожі судна.

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