Безпілотні катери атакували Новоросійськ РФ — відео

Що відому про атаку катерів на Новоросійськ

Як зазначається, місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.

Місцеві мешканці також повідомляли про звуки вибухів.

У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту РФ.

Згодом в Міноборони РФ заявили, що засобами ППО нібито 5 БПЛА знищено над територією Білгородської області, 4 БПЛА знищено над територією Брянської області, 1 БПЛА знищено над територією Московської області.

Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено 2 безекіпажні катери, які прямували в напрямку Новоросійська, — хваляться росіяни. Поширити

Що цьому передувало

Нагадаємо, в ніч на 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки МОУ та Служби безпеки України українські дрони уразили низку воєнних об’єктів Росії у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі.