Безпілотні катери атакували Новоросійськ РФ — відео

У Росії вночі 3 липня безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.
Головні тези:
- Місцева влада закликала мешканців сховатися в безпечних місцях та уникати вікон, які виходять на море.
- За даними Міноборони РФ, нібито знищено кілька безпілотних катерів над різними територіями, включаючи акваторію Чорного моря.
- Попередні інциденти в Новоросійську включали ураження воєнних об'єктів у результаті спільних локаційних заходів української розвідки та безпеки.
Що відому про атаку катерів на Новоросійськ
Як зазначається, місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.
Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.
Місцеві мешканці також повідомляли про звуки вибухів.
У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту РФ.
Згодом в Міноборони РФ заявили, що засобами ППО нібито 5 БПЛА знищено над територією Білгородської області, 4 БПЛА знищено над територією Брянської області, 1 БПЛА знищено над територією Московської області.
Що цьому передувало
Нагадаємо, в ніч на 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки МОУ та Служби безпеки України українські дрони уразили низку воєнних об’єктів Росії у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі.
Окрім цього українські морські дрони навчилися мінувати морські шляхи російських кораблів. Завдяки цій тактиці вдалося потопити чотири ворожі судна.
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