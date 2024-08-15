За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, протягом ночі з 14 на 15 серпня злочинна армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами.

Що відомо про результати роботи ППО у відповідь на ракетну атаку армії РФ

Олещук зазначив, що з повітряного простору у Курській області на території країни-агресорки було випущено 3 керовані авіаракети Х-59.

З районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ по Україні російські окупанти випустили 29 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Розрахунками мобільних вогневих груп, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито всі 29 ворожих безпілотників. Атаки відбувалися над територіями Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Київської областей, - зазначає Олещук. Поширити

Що у Генштабі кажуть про поточний рівень небезпеки повітряних атак РФ по Україні

За інформацією Генштабу, у Чорному морі перебуває 1 корабель Чорноморського флоту РФ із загальним залпом до 4 крилатих ракет “Калібр”.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.