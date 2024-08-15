За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, протягом ночі з 14 на 15 серпня злочинна армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами.
Головні тези:
- Протягом ночі з 14 на 15 серпня ППО відбили ракетну атаку РФ та збили майже 30 ворожих БпЛА.
- Повітряні сили України успішно відповіли на атаку, використовуючи різноманітні засоби, у тому числі мобільні вогневі групи та авіацію.
- Атаки здійснювалися над територіями вісьми областей України, за даними командувача Повітряних сил ЗСУ.
- Генштаб повідомив про наявність ворожих кораблів із крилатими ракетами у Чорному та Середземному морях, але активність залишається під контролем.
- Небезпека повітряних атак РФ на Україну залишається високою, але завдяки ефективній реакції з боку української армії загроза мінімізується.
Що відомо про результати роботи ППО у відповідь на ракетну атаку армії РФ
Олещук зазначив, що з повітряного простору у Курській області на території країни-агресорки було випущено 3 керовані авіаракети Х-59.
З районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ по Україні російські окупанти випустили 29 ударних БпЛА типу “Shahed”.
Що у Генштабі кажуть про поточний рівень небезпеки повітряних атак РФ по Україні
За інформацією Генштабу, у Чорному морі перебуває 1 корабель Чорноморського флоту РФ із загальним залпом до 4 крилатих ракет “Калібр”.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
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