ППО вночі відбили ракетну атаку РФ і збили майже 30 ворожих БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО вночі відбили ракетну атаку РФ і збили майже 30 ворожих БпЛА

Микола Олещук
Підрозділи ППО ЗСУ
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За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, протягом ночі з 14 на 15 серпня злочинна армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами. 

Головні тези:

  • Протягом ночі з 14 на 15 серпня ППО відбили ракетну атаку РФ та збили майже 30 ворожих БпЛА.
  • Повітряні сили України успішно відповіли на атаку, використовуючи різноманітні засоби, у тому числі мобільні вогневі групи та авіацію.
  • Атаки здійснювалися над територіями вісьми областей України, за даними командувача Повітряних сил ЗСУ.
  • Генштаб повідомив про наявність ворожих кораблів із крилатими ракетами у Чорному та Середземному морях, але активність залишається під контролем.
  • Небезпека повітряних атак РФ на Україну залишається високою, але завдяки ефективній реакції з боку української армії загроза мінімізується.

Що відомо про результати роботи ППО у відповідь на ракетну атаку армії РФ

Олещук зазначив, що з повітряного простору у Курській області на території країни-агресорки було випущено 3 керовані авіаракети Х-59.

З районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ по Україні російські окупанти випустили 29 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Розрахунками мобільних вогневих груп, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито всі 29 ворожих безпілотників. Атаки відбувалися над територіями Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Київської областей, - зазначає Олещук.

Що у Генштабі кажуть про поточний рівень небезпеки повітряних атак РФ по Україні

За інформацією Генштабу, у Чорному морі перебуває 1 корабель Чорноморського флоту РФ із загальним залпом до 4 крилатих ракет “Калібр”.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

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