Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 3 ракетами и 26 ударными БПЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить 28 воздушных целей.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно отразили атаку РФ на Украину, сбив 25 дронов и три ракеты.
  • Противовоздушный бой был проведен силами украинских вооруженных сил, включая авиацию, зенитные ракетные войска и другие подразделения.
  • Атака российских захватчиков была отражена в пределах нескольких областей Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую.
  • На Киев был совершен ночной налет дронов и утром ракетная атака, но обе попытки были успешно предотвращены.

Что известно об атаке РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.

В частности, уничтожили:

  • 1 крылатую ракету "Искандер-К",

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59,

  • 25 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Оккупанты запускали свои ракеты из Воронежской, Брянской и Курской областей РФ, а также с территории временно оккупированной Запорожской области. Дроны выпустили из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.

РФ пыталась атаковать Киев дронами и ракетами

В ночь на 20 августа Россия атаковала Киев ударными дронами, а утром — крылатыми ракетами типа Искандер-К.

Как сообщили в КМВА, ракеты и дроны сбили на подступах к столице. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В КМВА отметили, что это была уже 41 воздушная тревога и пятая ракетная атака на Киев с начала августа.

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