Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 3 ракетами и 26 ударными БПЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить 28 воздушных целей.

Что известно об атаке РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.

В частности, уничтожили:

1 крылатую ракету "Искандер-К",

2 управляемые авиационные ракеты Х-59,

25 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Оккупанты запускали свои ракеты из Воронежской, Брянской и Курской областей РФ, а также с территории временно оккупированной Запорожской области. Дроны выпустили из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск. Поделиться

РФ пыталась атаковать Киев дронами и ракетами

В ночь на 20 августа Россия атаковала Киев ударными дронами, а утром — крылатыми ракетами типа Искандер-К.

Как сообщили в КМВА, ракеты и дроны сбили на подступах к столице. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В КМВА отметили, что это была уже 41 воздушная тревога и пятая ракетная атака на Киев с начала августа.