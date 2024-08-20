Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 3 ракетами и 26 ударными БПЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить 28 воздушных целей.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно отразили атаку РФ на Украину, сбив 25 дронов и три ракеты.
- Противовоздушный бой был проведен силами украинских вооруженных сил, включая авиацию, зенитные ракетные войска и другие подразделения.
- Атака российских захватчиков была отражена в пределах нескольких областей Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую.
- На Киев был совершен ночной налет дронов и утром ракетная атака, но обе попытки были успешно предотвращены.
Что известно об атаке РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.
В частности, уничтожили:
1 крылатую ракету "Искандер-К",
2 управляемые авиационные ракеты Х-59,
25 ударных БПЛА "Shahed-131/136".
Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.
РФ пыталась атаковать Киев дронами и ракетами
В ночь на 20 августа Россия атаковала Киев ударными дронами, а утром — крылатыми ракетами типа Искандер-К.
Как сообщили в КМВА, ракеты и дроны сбили на подступах к столице. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В КМВА отметили, что это была уже 41 воздушная тревога и пятая ракетная атака на Киев с начала августа.
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