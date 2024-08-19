Силы ПВО сбили все вражеские дроны во время атаки РФ на Украину

19 августа российские захватчики снова атаковали Украину "шахедами". Силам ПВО удалось сбить все 11 дронов.
Главные тезисы
- Силам ПВО Украины удалось успешно отбить атаку российских дронов, сбив все 11 единиц во время нападения на страну.
- Атаки РФ происходили над территориями нескольких областей Украины, включая Николаевскую, Черкасскую, Винницкую и другие.
- Президент Украины заявил о целеустремленном терроре со стороны России, отметив выпуск более 40 ракет, 750 авиационных бомб и 200 дронов по Украине за последнюю неделю.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, атаки были совершены с Курского направления и Приморско-Ахтарской России.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЕБ Воздушных Сил — все 11 вражеских "Шахед 136/131" были сбиты.
Атаки россиян происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областей.
РФ выпустила по Украине более 40 ракет, 750 КАБов и 200 дронов за последнюю неделю
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целеустремленный российский террор.
За последнюю неделю Россия выпустила по украинцам более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов.
За такой террор российские оккупанты должны "отвечать перед судом и историей и уже "отвечают" перед силой ВСУ.
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