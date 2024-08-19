Силы ПВО сбили все вражеские дроны во время атаки РФ на Украину

19 августа российские захватчики снова атаковали Украину "шахедами". Силам ПВО удалось сбить все 11 дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, атаки были совершены с Курского направления и Приморско-Ахтарской России.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЕБ Воздушных Сил — все 11 вражеских "Шахед 136/131" были сбиты.

Атаки россиян происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областей.

РФ выпустила по Украине более 40 ракет, 750 КАБов и 200 дронов за последнюю неделю

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целеустремленный российский террор.

За последнюю неделю Россия выпустила по украинцам более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов.

За такой террор российские оккупанты должны "отвечать перед судом и историей и уже "отвечают" перед силой ВСУ.