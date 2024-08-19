Силы ПВО сбили все вражеские дроны во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все вражеские дроны во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили все вражеские дроны во время атаки РФ на Украину
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19 августа российские захватчики снова атаковали Украину "шахедами". Силам ПВО удалось сбить все 11 дронов.

Главные тезисы

  • Силам ПВО Украины удалось успешно отбить атаку российских дронов, сбив все 11 единиц во время нападения на страну.
  • Атаки РФ происходили над территориями нескольких областей Украины, включая Николаевскую, Черкасскую, Винницкую и другие.
  • Президент Украины заявил о целеустремленном терроре со стороны России, отметив выпуск более 40 ракет, 750 авиационных бомб и 200 дронов по Украине за последнюю неделю.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, атаки были совершены с Курского направления и Приморско-Ахтарской России.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЕБ Воздушных Сил — все 11 вражеских "Шахед 136/131" были сбиты.

Атаки россиян происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областей.

РФ выпустила по Украине более 40 ракет, 750 КАБов и 200 дронов за последнюю неделю

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целеустремленный российский террор.

За последнюю неделю Россия выпустила по украинцам более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов.

За такой террор российские оккупанты должны "отвечать перед судом и историей и уже "отвечают" перед силой ВСУ.

Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач, отметил Владимир Зеленский.

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