Сили ППО збили усі ворожі дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили усі ворожі дрони під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили усі ворожі дрони під час атаки РФ на Україну
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19 серпня російські загарбники знову атакували Україну "шахедами". Силам ППО вдалося збити всі 11 дронів.

Головні тези:

  • Сили ППО збили усі 11 ворожих дронів, які використовувала Російська Федерація під час атаки на Україну.
  • РФ випустила понад 40 ракет, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних дронів за останній тиждень.
  • Президент України заявив, що російські атаки є свідомим та цілеспрямованим терором; окупанти мають нести відповідальність.
  • Володимир Зеленський підкреслив важливість захисту української незалежності та досягнення національних завдань за допомогою суворої військової реакції.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, атаки були здійснені із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська Росії.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил — усі 11 ворожих "Шахед 136/131" було збито.

Атаки росіян відбувалися над територіями Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Донецької областей.

РФ випустила по Україні понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 дронів за останній тиждень

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор. 

За останній тиждень Росія випустила по українцях понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних дронів.

За такий терор російські окупанти мають "відповідати перед судом та історією і вже "відповідають" перед силою ЗСУ.

 Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань, — зазначив Володимир Зеленський.

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Категорія
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Українська ППО збила всі дрони під час атаки РФ
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ППО
Категорія
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Сили ППО збили 5 ракет та 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили 5 ракет та 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

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