Сили ППО збили усі ворожі дрони під час атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, атаки були здійснені із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська Росії.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил — усі 11 ворожих "Шахед 136/131" було збито.

Атаки росіян відбувалися над територіями Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Донецької областей.

РФ випустила по Україні понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 дронів за останній тиждень

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор.

За останній тиждень Росія випустила по українцях понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних дронів.

За такий терор російські окупанти мають "відповідати перед судом та історією і вже "відповідають" перед силою ЗСУ.